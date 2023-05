Carolina Dieckmann se revolta com novo ataque sofrido por Vini Jr.: “Racismo é crime”

A atriz Carolina Dieckmann postou uma série de notícias nos stories do seu Instagram sobre o novo ataque racista sofrido pelo brasileiro Vini Jr., atacante do Real Madrid. Vários insultos foram feitos pela torcida do Valencia contra o atleta, durante partida no Estádio Mastalla, casa do adversário.

“Racismo é crime. É um absurdo (mais uma vez) isso acontecer com ele. E ainda ser expulso por se indignar??? Todo meu apoio, sempre”, escreveu a atriz ao postar uma foto em que aparece ao lado do atacante.

O caso aconteceu no domingo (21), quando o jogo chegou paralisado por cerca de oito minutos após insultos racistas e gritos de “macaco” ecoarem das arquibancadas. O brasileiro ficou indignado e foi expulso ao se envolver em uma confusão. Ele chegou a ser contido por jogador adversário com um golpe de enforcamento.

O Ministério da Igualdade Racial (MIR) informou que acionará autoridades da Espanha para tomar providência.

“Repudiamos mais uma agressão racista contra o Vini Jr. Notificaremos as autoridades espanholas e a La Liga [Liga de futebol da Espanha]. O Governo brasileiro não tolerará racismo nem aqui nem fora do Brasil! Trabalharemos para que todo atleta brasileiro negro possa exercer o seu esporte sem passar por violências”, diz uma nota da pasta divulgada nas redes sociais.

Revolta

Esta não foi a primeira vez que Vini Jr. foi atacado. Nas redes sociais, ele também manifestou sua revolta com a La Liga.

“Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas. Uma nação linda, que me acolheu e que amo, mas que aceitou exportar a imagem para o mundo de um país racista. Lamento pelos espanhóis que não concordam, mas hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país de racistas. E, infelizmente, por tudo o que acontece a cada semana, não tenho como defender. Eu concordo. Mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas. Mesmo que longe daqui”, desabafou.

