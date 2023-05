‘Cantando mal’: Convidado de Patrícia Poeta é massacrado por fãs do Encontro

Desta vez, não foi Patrícia Poeta que acabou virando um dos assuntos principais nas redes sociais. Mas, o cantor gospel Leonardo Gonçalves, que foi convidado para cantar ao vivo no Encontro, chamou a atenção dos haters do matinal da TV Globo.

Pelo Twitter, algumas pessoas acabaram criticando o convidado: “Não estou suportando a Globo enfiando música gospel na programação do Encontro”, escreveu um perfil que acompanhava o programa nesta segunda-feira (22). Um segundo perfil disse na mesma rede social que o programa estava um “tédio”.

Outro telespectador acabou criticando a voz do músico, que já concorreu ao Grammy Latino, na categoria música cristã: “A Globo até cortou o Leonardo Gonçalves. Ele está cantando muito mal no ao vivo”.

Patrícia Poeta e Leonardo Gonçalves conversam no Encontro (Reprodução/Globo)

Um terceiro fã do Encontro não pontuou apenas a voz do artista gospel, mas também fez um pedido: “Por que Leonardo Gonçalves canta balançando a mão? O microfone não capta a voz direito assim”.

LEIA TAMBÉM: Dias de luxo: Jojo Todynho viajou e ‘ostentou’ neste fim de semana; confira

Como sabemos, Patrícia Poeta e Manoel Soares madrugam para apresentar o programa da Globo, afinal, quase diariamente, a apresentadora lembra que cai da cama por volta das quatro da manhã. Mas, para quem estava em casa, o cantor gospel não despertou muito bem: “Leonardo ainda tá dormindo, está ruim essa apresentação”, escreveu o perfil.

Patrícia Poeta comenta sobre o caso de racismo no futebol (Reprodução/Globo)

Há quem também optou em pegar no pé de Manoel Soares, que apareceu um pouco desanimado com a atração musical do Encontro: “A cara do Manoel ter que ouvir essas músicas gospel sem vontade. Uma pessoa do candomblé que ouvir músicas quente”, escreveu o anônimo.

Além do convidado musical, o Encontro seguiu com as notícias mais quentes da manhã, como o caso de racismo contra o jogador brasileiro Vini Jr., atacante do Real Madrid, no jogo do seu time contra o Valencia, no Estádio Mastalla, casa do adversário.

Para quem não viu, o atleta escutou insultos racistas e gritos de “macaco” vindos das arquibancadas, gritados por milhares de torcedores. O jogo foi paralisado por cerca de oito minutos e, posteriormente, o jogador foi expulso ao se envolver em uma confusão.

LEIA TAMBÉM: O glamour de Patrícia Poeta: Looks usados pela famosa podem inspirar