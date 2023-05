Bronca e choro fazem parte da Dança dos Famosos; relembre a repescagem

Os participantes do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, segue movimentando as redes sociais e os estúdios da Globo, no Rio de Janeiro, e neste domingo (21), quatro duplas se enfrentaram na repescagem, que celebrou mais um ritmo brasileiro e teve um puxão de orelha daqueles.

Em resumo, a atriz Priscila Fantin, que está no ar em Chocolate com Pimenta, retornou à competição. Ao lado do professor de dança Rolon Ho, a famosa conquistou 58,6 pontos e chorou muito com sua conquista, já que ficou em primeiro lugar.

Na competição, eles dançaram o brega paraense, ritmo que surgiu com a mistura de lambada, carimbó, guitarrada, siriá, com a música internacional dos países do Caribe, como calipso, ska, reggae, entre outros. A música escolhida para a dupla foi “Voando pro Pará”, cantada por Joelma.

Ainda não vi tudo, mas já amei ver o brega paraense em destaque no #DancaDosFamosos ! Parabéns Rolon (dançarino) pela conquista e Joelma, Rainha do Brega Calypso. Sua liderança e talento fazem do Brasil um fã merecido do Brega Paraense. Viva a todos que constroem esse ritmo! pic.twitter.com/b9ER96Im6H — Emocionado aposentado (@mmarcossmarques) May 22, 2023

A repescagem da Dança dos Famosos contou ainda com Bruno Garcia, Gabi Melim, Heloísa Périssé, Nattan, Rafa Kalimann, Rafael Infante e Thiago Oliveira. Mas, além de Priscilla, apenas os três últimos passaram pela peneira dos jurados.

As duplas de Belo, Bruno Cabrerizo, Carla Diaz, Daiane dos Santos, Douglas Silva e Juliana Alves, já estavam classificadas para a fase principal.

Estava assistindo o dança e é incrível como nao teve 1 danca boa. A melhor foi a Priscila e a pobi tá igualada a Rafa que é péssima e forçam horrores #dançadosfamosos — Katherine | (@reizistindo) May 22, 2023

Desta vez, o júri contou com os convidados Antonio Fagundes e Andréia Sadi, que deram 10 para dupla vencedora , e também com os técnicos Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha, que foram mais rigorosos.

Na reta final, o quadro Dança dos Famosos deve exibir a final no domingo, dia 2 de julho.

MEU DEUS!

Só deu COMPANHIA DO CALYPSO na #DancaDosFamosos 🥹

Dançando “Tun Tarará” na voz da Mylla pic.twitter.com/CIgZsdAdJ4 — Joana Portilla ★ (@JoanaFe__) May 22, 2023

A bronca de Antonio Fagundes ao vivo

Mas, não foram apenas as duplas concorrentes que dançaram no Domingão. O ator veterano Antonio Fagundes resolveu soltar os cachorros: “Todas as novelas eram icônicas”; disse o famoso, ao mandar uma indireta para o canal.

A bronca aconteceu quando Luciano Huck decidiu homenagear o ator, que ficou por mais de quarenta anos na Globo. Durante o quadro, o apresentador falou de alguns personagens na TV, mas o veterano precisou ressaltar que todos os seus papéis foram importantes.

“Foi muito bom trabalhar com todos eles. Eu tive muita sorte aqui na TV Globo, porque eu fiz parte de um momento muito mágico, em termos de teledramaturgia, em que todas as novelas eram icônicas. E eu tive a sorte de fazer pelo menos umas 20 aqui. Então eu tenho grandes lembranças, fico muito emocionado com todas elas”, disse o ator.

