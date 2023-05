Anitta sente cheiro de bumbum de apresentador e este é o motivo porque ‘cheira muito mal’ e a desespera

Você possivelmente deve ter visto no fim de semana um vídeo no qual a cantora Anitta sente o cheiro do bumbum do apresentador Caleb Pressley, no podcast Sundae Conversation, não é mesmo? Se disse não, prazer, este é o momento.

Parte principalmente de sua estratégia para promover seu perfume íntimo Puzzy, em um certo momento da conversa a artista comentou que caso Pressley fosse ao banheiro possivelmente sentiria um certo odor na região anal. “Criei porque pense comigo, a bunda tem dois lados, e eles passam o dia todo assim. A bunda soa e no final do dia ela cheira como bunda”.

Sem perder a oportunidade, o apresentador não apenas vai ao banheiro, como ao retornar permite que Anitta cheire o dedo que passou no bumbum, algo que a cantora afirmou que “cheira muito mal”.

Veja a seguir o vídeo que mostra esse momento (caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

+ Aproveite a oportunidade e leia também:

Afinal, por que o bumbum pode “cheirar muito mal”?

Embora não seja necessariamente este o caso do apresentador Caleb Pressley, a região do ânus e dos glúteos pode contar com odor por alguns motivos específicos, dentre eles: movimentação intensa gerando suor nesta zona, problemas de higienização, infecções que podem ser tanto internas quantos externas, etc.

Você já ouviu falar em “prurido anal”?

Embora o nome técnico possa gerar certas dúvidas, o prurido anal nada mais é do que aquela coceirinha na região anal, que acontece geralmente por situações bem específicas, como: excesso de higienização pelo atrito gerado com o papel higiênico em contato intenso com a pele, a falta de limpeza suficiente também é um dos motivos, isso quando há resquício de fezes. Além disso, assim como o mau odor, infecções internas e externas também podem estar associadas à aparição de prurido anal.

Visto isso, junto da limpeza, é importante manter também o acompanhamento médico frequente com um especialista para analisar sua saúde íntima.

+ Se gostou do conteúdo, não deixe de ler: