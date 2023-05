Ana Maria Braga é criticada pela web após fala defendendo espanhóis no caso do Vini Jr.

Ana Maria recebeu Felipe Andreolli no Mais Você desta segunda-feira, 22 de maio, que além de comentar sobre as suas férias na Itália, comentou sobre o caso de racismo sofrido pelo jogador de futebol Vini Jr. no último domingo (21), durante a partida entre Valencia e Real Madrid.

Apenas ignore, veneno só faz mal se você engolir. — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) May 22, 2023

Andreolli relatou que esta não foi a primeira vez que Vini viveu o preconceito no campo, já que Vini está sofrendo há muito tempo nesses jogos: “ele não é um cara que provoca sem ser provocado”, comentou, acrescentando que “se a Liga, o Real Madrid não fazem nada, Vini Jr. abandonará a Espanha”.

Neste momento, Ana Maria se surpreende e diz: “gente, e os espanhóis não são assim, né? Italianos.. o europeu em geral”, ao que Andreolli responde: “Infelizmente, da massa de um estádio. Talvez se o cara cruzar com o Vinicius na rua ele não vai virar e xingar o Vinicius, mas se ele está num lugar confortável, com milhares... ‘Ninguém tá vendo. Vou xingar também’. É aquele comportamento de manada”.

Ana Maria falando que os espanhóis, italianos e demais europeus não são racistas... Andreoli concordando que isso tem a ver com o comportamento em manada em estádios...



Duas pessoas que nunca vão saber o que é sofrer racismo dando "opinião" tirada do **!#MaisVocê — Kathleen (@skathwas75) May 22, 2023

Os internautas não gostaram nada do comentário da apresentadora e acabaram criticando Ana Maria na web: “duas pessoas que nunca vão saber o que é racismo”, tuitou uma espectadora.

“Ela não é uma alienada. No mundo em que ela vive, ela é branca. ‘Se fazer’ é estratégia”, comentou outro internauta que acompanhava o matinal da Globo.

Para finalizar a conversa sobre o caso de racismo na Espanha, Felipe Andreolli cobra sobre uma postura da liga: “Alguma medida tem que ser feita de maneira enérgica. Nem que seja pegar ao menso 3 torcedores. Ficar só na nota de repúdio não dá mais”.

Esse caso do Vini Jr não é revoltante, é agunstiante. Ninguém faz nada! Q ele permaneça c a mente forte e continue brilhando no futebol, q é isso q esses racistas querem derrubar. E q elas comecem a ser punidas de fato. Não dá mais.#MaisVoce — Claudio KN (@claudio_kn) May 22, 2023

Entenda o caso:

Durante a derrota do Real Madrid (time do jogador brasileiro) para o Valencia por 1 a 0, Vini escutou insultos racistas e gritos de “macaco” vindos das arquibancadas, feitos por milhares de torcedores. O jogo foi paralisado por cerca de oito minutos e, posteriormente, o jogador foi expulso ao se envolver em uma confusão. Nas imagens, ele chegou a ser contido pelo jogador adversário com um golpe de enforcamento.

Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas. Uma nação… — Vini Jr. (@vinijr) May 21, 2023

Após a confusão, o jogador se manifestou em suas redes sociais, confira o tuite acima.

Leia também: