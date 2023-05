Além de Thor: esses foram os filmes marcantes na carreira de Ray Stevenson, morto aos 58 anos

Ray Stevenson, falecido no último domingo (21) aos 58 anos, deixa como legado uma extensa carreira no cinema. O ator completaria 59 anos na próxima quinta-feira (25).

Notoriamente lembrado pela atuação em ‘Thor’ (2011), o ator faz participação em outras produções expressivas, como o mais recente ‘RRR - Revolta, Rebelião, Revolução (2022)’, disponível na Netflix, e alguns filmes mais antigos, como ‘O Justiceiro’(1989/2008), ‘O Livro de Eli’, (2010) e os sucessos de bilheterias ‘Divergente’ e ‘Convergente’ (2014/2016).

Em Thor, Stevenson participou dos três filmes da franquia. Ele interpretou Volstagg, um dos Três Guerreiros que fazem parte da mitologia do filme do MCU (Universo Cinematográfico da Marvel). Sua última aparição foi em ‘Thor: Ragnarok’ (2017), quando seu personagem faleceu.

O filme atual com mais expressividade em que o ator participou foi o bollywoodiano ‘RRR’, uma das produções com maior bilheteria da índia e que recebeu o prêmio de ‘Melhor Música’ no Oscar passado.

A morte do ator foi confirmada hoje (22) por sua assessoria, após o jornal italiano ‘La Repubblica’ informar que Ray foi hospitalizado durante as filmagens do longa de ação ‘Cassino in Ischia’. A causa da morte não foi divulgada.

