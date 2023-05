‘60 anos? Chocada!’: Aparência de Paula Toller viraliza entre os fãs da cantora

Além da entrevista, Paula Toller cantou no palco do Fantástico (Reprodução/Globo)

Paula Toller está comemorando quarenta anos de carreira e pronta para começar uma nova turnê pelo Brasil. Mas, durante uma entrevista ao Fantástico, da TV Globo, a cantora chamou a atenção dos fãs por sua aparência jovem.

Aos sessenta anos, a famosa viralizou no Twitter durante a conversa que teve com a jornalista Poliana Abritta, na redação da revista eletrônica da Globo: “Paula Toller tem 60 anos. Impressionante”, escreveu um anônimo, na rede social.

Paula Toller no #Fantastico falando que gostaria de colaborar com a Luísa Sonza 😍 pic.twitter.com/XHbUi8RKLJ — Lucas :) (@luisapandoraa) May 22, 2023

Um outro perfil disse que estava “chocada” ao saber a idade de Paula Toller e escreveu: “Ela nasceu em 23 de agosto de 1962. Vai fazer inacreditáveis 61 anos, é o Jared Leto versão feminina”.

Além desses comentários, os fãs da cantora afirmaram que aos sessenta anos ela continua com a “aparência de uma mulher de trinta anos” e que está “muito jovem para a idade que tem”.

É simples. A Paula Toller tem idade, mas não usa. E eu , sigo a líder. Tenho 62.😌 — Hanaduh ^.~ (@Hanadhu) May 22, 2023

Além de enaltecer a beleza de Paula Toller, uma outra fã optou em fazer uma crítica aos artistas da nova geração: “Maravilha de Paula Toller. Jovial aos sessenta. Atual e ativa numa época de artistas com prazo de validade. Eterna banda pop Kid Abelha”.

Em 2022, aos 59 anos, a cantora já tinha falado sobre a “receita da juventude”. Em entrevista ao Extra, a famosa, que estava com cinquenta e nove anos, afirmou que não existe uma receita milagrosa, mas tinha alguns segredos para manter a pele jovem.

Segundo a famosa, sua receita sempre foi a boa alimentação e conseguir manter vivo o espírito de criança: “Tem a genética que conta muito. Não tenho grandes restrições, mas tenho sim uma certa disciplina. Meu maior luxo é comer bem, comida bem caseira. Também tenho uma vibe de criança. Gosto de pular, de brincar, não gosto de me levar a sério. Sem humor, a vida não tem graça”, disse Paula Toller, durante uma entrevista a Washington Olivetto no W/ Cast.

Pergunta que não quer calar: como Paula Toller tem 60 anos?! — Sthefany Santos (@sthesouzst) May 22, 2023

Durante a entrevista ao Fantástico deste domingo (21), Paula também falou sobre a carreira e as músicas cantadas ao longo dos anos: “Uma das coisas mais legais que tem na música é você estabelecer uma conexão direta, emocional com as pessoas, sabe? Não tem explicação, discurso. Eu gosto de falar de intimidades. Quanto mais íntimo, mais pessoal, pra mim é mais universal”, contou ela.

Na entrevista, a cantora também relembrou da parceria com Rita Lee, que morreu aos 75 anos: “Ela foi minha fada madrinha. Às vezes, eu tava na plateia, ela me chamava sobe aqui, vamos cantar e tal. Foram muitos momentos que eu tenho para lembrar e ela, como se eu me sinto assim, filha dela, sabe, ela me adotou”.

