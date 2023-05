“Não é necessário teste de DNA”: Jack Black teve um ‘clone’ como filho

Divertido e carismático. É assim o ator e humorista Jack Black, que este ano regressou às telas e firmou-se junto ao público adolescente com a sua participação no filme ‘Super Mario Bros’. Não só o filme é um grande sucesso, mas também a canção ‘Peaches’, interpretada pelo artista, conseguiu o mesmo.

O tema já se posicionou como uma das 100 músicas mais ouvidas da lista Billboard. A peça musical se concentra no amor que Bowser sente pela Princesa do Reino Cogumelo, Peaches, que está apaixonada pelo encanador Mario.

O ator contou que hesitou por um momento em cantar. Em uma entrevista para o IGN, ele disse: "Eles me enviaram essa pequena música, e eu não podia negar que era engraçada. Eu estava como, eu entendo. Eu vejo por que você quer que Bowser faça isso, dando cocegas nos marfins e cantando uma canção de amor para Peaches. Era inquestionável".

Jack não só atua, também é membro do duo musical ‘Tenacious D’, e no início pensou em rejeitar a proposta para proteger a sua banda. Tamném com sua família é tão protetor que esta semana uma imagem dele ao lado de um dos seus filhos se tornou viral.

“Esses genes são fortes”

Alguns paparazzi aproveitaram que o protagonista de Escola de Rock saiu para passear com seu primeiro filho, Samuel, para fotografá-los. O resultado deixou todos atônitos, pois a estrela e seu filho de 16 anos são quase idênticos, parecem irmãos.

O ator de 53 anos casou-se em março de 2006 com a música Tanya Haden. Eles se conheceram na escola secundária em Santa Mônica. Com ela, ele teve dois filhos: Samuel, que nasceu em 10 de junho do mesmo ano, e Thomas, que chegou ao mundo em 23 de maio de 2008.

Ao ver a grande semelhança entre pai e filho, os internautas não hesitaram em deixar seus comentários nas redes: “Belo patrimônio genético. Tendo um pai assim, certamente ele será um garoto muito talentoso”; “ótimo, espero que seja talentoso, assim seu legado nunca desaparecerá”; “ele adora seu filho”; “esses genes são fortes”; “não precisa de teste de DNA para verificar se ele realmente é seu filho. Basta olhar os dentes”.

Por enquanto, pouca informação é conhecida sobre o primogênito do artista, por isso ele não está nas redes sociais e leva uma vida privada longe dos meios de comunicação.

Jack está atualmente se preparando para o retorno de Escola de Rock, que ainda está na sua fase inicial, e espera-se que até o final deste ano se reúna novamente com o elenco do popular filme para celebrar os 20 anos de seu lançamento. “Todas essas crianças tinham 10 anos quando fizemos o filme e agora eles têm como 30”, disse Black.