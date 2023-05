‘Não desejo hate’: Após polêmica, Lexa não está com raiva de MC Guime e faz pedido

A cantora Lexa resolveu dizer o que sente por MC Guimê, seu ex-marido, que participou do BBB 23, mas foi expulso após acusações de importunação sexual à participante mexicana Dania Mendez, que fez um intercâmbio e passou alguns dias na atração da Globo.

Em entrevista à revista Quem, a cantora alegou que o ex-marido está pagando pelos erros cometidos e que merece empatia para recomeçar a carreira: “Não desejo hate para ninguém nesta vida. Ainda mais para alguém que, praticamente, vivi a vida inteira, dividindo a minha intimidade e convivendo com a minha família”, disse a cantora.

Em desabafo, Lexa pede pelo fim dos massacres virtuais (Reprodução/Instagram)

Ainda sobre a vida profissional do funkeiro, que também vive problemas judiciais por causa da compra de uma mansão na Grande São Paulo, a famosa disse aquilo que espera: “Só desejo que ele fique bem e que tenha sucesso” afirmou Lexa, que aparentemente não deve retomar o casamento.

Depois de muitas especulações e problemas, o casamento de MC Guimê e Lexa chegou ao fim após sete anos. Vale lembrar que no final do ano passado, mas um mês antes, os famosos tiveram um término relâmpago, mas voltaram a usar as alianças.

Após ser pego em motel, MC Gui é confundido com MC Guimê, que vive crise no casamento com Lexa (Reprodução/Instagram)

A viagem internacional de Lexa com a família

Depois de um período em meio a um furacão, Lexa está aproveitando alguns dias fora do Brasil com sua família. Pelas redes sociais, a cantora busca mostrar aos seguidores como está aproveitando alguns dias na Argentina, destino escolhido por ela.

Nos stories, Lexa aproveitou parte do dia com a família em um parque em Buenos Aires, capital daquele país, onde fez um piquenique com a família. O encontro familiar aconteceu próximo a Floralis Genérica, que é conhecida entre os brasileiros como Flor Metálica, um dos principais cartões postais de Buenos Aires, e contou com doces, frutas, queijos e muita mais comida.

Lexa faz encontro familiar na Argentina (Reprodução/Instagram)

Já ao caminhar pela cidade, a funkeira passou na livraria El Ateneo, que em 2008 foi eleita, pelo The Guardian, como a segunda livraria mais bonita do mundo, e aproveitou para tirar fotos com alguns fãs brasileiros. Ela ainda mostrou nos stories, o seu passaporte todo carimbado.

Vale destacar que depois de sua separação, a famosa também viajou para Europa com a cantora Anitta, que celebrou seu aniversário fora do Brasil e, ao retornar, com uma grande festa, que também contou com a presença da funkeira.

