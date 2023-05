Doutora Todynho: Jojo avisa nas redes sociais sua nova conquista na universidade

Jojo Todynho conquista estágio no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (Reprodução/Instagram)

Jojo Todynho revelou que conseguiu o seu primeiro estágio. Cursando Direito na faculdade, a famosa abriu uma live no Instagram, nesta última semana, e anunciou que vai começar a trabalhar longe da televisão e dos estúdios de música.

Segundo a celebridade, ela conseguiu um estágio no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Na live, uma amiga disse que Jojo Todynho vai sofrer sendo estagiária, mas ela levantou as mãos ao céu mostrando que estava agradecida com a oportunidade.

Na OAB do Rio de Janeiro, Jojo Todynho assiste palestra (Reprodução/Instagram)

Desde que entrou na faculdade de Direito, Jojo não esconde dos fãs que gostaria de vivenciar todas as fases da vida universitária e, quando consegue, ela busca mostrar um pouco das aulas, provas e também convivência com os colegas de sala.

Em abril deste ano, a cantora mandou um recado para os seus opositores, que torcem contra ela. Pelas redes sociais, Jojo disse que está feliz vivendo o momento atual de sua vida: “Sabe o que eu estou fazendo agora? Faculdade de Direito. Sabe o que eu também estou fazendo agora? Limpando a minha vida, de pessoas que não acrescentam, que não agregam. E vivendo esse processo”, falou ela por meio dos stories.

Jojo Todynho diz que não perde tempo com fofoca (Reprodução/@jojotodynho)

Segundo a famosa, a escolha de ir para a faculdade foi muito bem pensada e resolveu afirmar que não está lá por dinheiro: “‘Ah, Jojo, mas você está rica. Você não precisa fazer faculdade’. Preciso, porque o conhecimento não ocupa espaço”, contou ela, que disse que está se preparando para os cinco anos de estudo e disse que “não foi fácil chegar” até onde chegou.

Vale lembrar que antes disso, pelo Instagram, a dona do hit “Que Tiro Foi Esse” já tinha falado sobre o assunto: “Eu sei que vai ser difícil a caminhada, mas nada nunca foi fácil pra mim nessa vida, mas é a realização de um sonho. Eu tenho uma vida estruturada e não é por dinheiro, mas por sonho mesmo. Conhecimento não ocupa espaço”.

