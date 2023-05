‘Conseguiu banalizar’: Este famoso está revoltado com Manoel Soares; entenda

“Fechado para balanço. Quem tiver uma ideia melhor manda para cá”, avisou o jornalista Felipe Campos ao comentar, no Link Podcast, sobre a briga entre Manoel Soares e Patrícia Poeta. Desta vez, o colunista mandou um recado para o apresentador do Encontro e disse que ele “conseguiu banalizar” as coisas.

“É isso que virou o Encontro. A gente assiste hoje para ver você e a Patrícia Poeta se digladiarem e ver coisas que você mesmo plantou. Você mesmo fez as coisas acontecerem e usa desse discurso, que é tão relevante num país que nós sabemos como é a cultura de racismo”, começou o famoso, que trabalha com Sonia Abrão, no A Tarde é Sua.

Manoel Soares vive conflito em programa fora da Globo (Reprodução/Globo)

Felipe Campos também fala que Manoel Soares está em uma das emissoras mais fortes do mundo e que precisa fazer isso valer a pena: “Você tem uma oportunidade de ouro, quem é que não queria estar no seu lugar? Você está em uma das maiores emissoras do mundo, com uma audiência absurda, um canhão de divulgação. Você deveria estar produzindo e não produzindo discórdia e nem fazendo esse tipo de conduta que você está fazendo”.

No desabafo, o colunista do A Tarde é Sua, de Sonia Abrão, lembrou ainda que Manoel criou um grupo para falar sobre a polêmica que começou nos bastidores do Encontro: “Você vem com essa história…a gente descobre que você está montando um grupinho de Whatsapp paralelo, Manoel, para ficar fazendo levante na internet contra a Patrícia Poeta. Que história é essa, rapaz? Está tudo errado, completamente louco, fora de esquadro, fora de padrão”.

LEIA TAMBÉM: Chocolate com Pimenta: Jezebel é traída e come o pão que o diabo amassou; relembre

Na bronca, Felipe diz que Manoel Soares é um jornalista e que deveria produzir conteúdo, ao invés de ficar conduzindo histórias no Whatsapp. Segundo ele, o contratado da TV Globo também está tentando promover historinha com um jornalista, mas não revelou quem: “Eu sei exatamente, como é que funciona. Ficar produzindo coisa sua para tentar se defender. Para com isso!”.

Antes de sair do Encontro, Manoel Soares terá que cobrir férias de Patrícia Poeta (Reprodução/Globo)

Por fim, Felipe Campos disse que ao longo da polêmica também criticou muito a postura de Patrícia Poeta, mas que nenhum deles pode ser considerado santo: “A Patrícia Poeta também não é santa, mas você também não é. Comigo é assim, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Já descasquei muito, mais muito, a laranja em cima da Patrícia Poeta, mas também chegou a hora de descascar em você, porque as notícias começam a chegar e a gente começa a ver que de santo não tem ninguém”.

O colunista afirmou ainda que para ele, a Globo deveria mandar os dois apresentadores do Encontro embora e acabar com o programa matinal, que vem alcançando 8 pontos de audiência diariamente.

LEIA TAMBÉM: Além do Professor Raimundo: Esses quatro famosos foram professores antes da fama