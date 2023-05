Além do Professor Raimundo: Esses quatro famosos foram professores antes da fama

No remake da Escolinha do Professor Raimundo, Bruno Mazzeo vive o personagem (Divulgação/Globo)

Antes de conquistar as pessoas na televisão e música, por exemplo, muitos famosos trabalharam em áreas comuns para todos nós. Mas, nesta lista vamos falar sobre aqueles que antes de fazer sucesso na mídia escolheram trabalhar na educação, como professores.

Sérgio Guizé

Zé Paulinho (Sérgio Guizé) muda visual para nova fase de Mar do Sertão (João Miguel Júnior/Globo)

Antes de fazer sucesso em 2001 na novela Pícara Sonhadora, no SBT, o ator Sérgio Guizé encarou as salas de aula para lecionar Educação Artística. O famoso, que nasceu em Santo André, é formado em pela Escola Livre de Teatro da cidade e pela Fundação das Artes de São Caetano do Sul.

Além da novela do SBT, o ator também esteve em outros projetos, antes de protagonizar Mar do Sertão, como o remake de Saramandaia, em 2013, e as novelas Alto Astral e Êta Mundo Bom!, ambas na TV Globo.

Paulo Gorgulho

'Pantanal': Paulo Gorgulho interpretou José Lucas do Nada em 1990 (Reprodução/TV Manchete)

O veterano das novelas, que retornou à Globo ao fazer uma participação especial no remake de Pantanal, também foi professor fora dos estúdios. No passado, Gorgulho enfrentou uma sala cheia de pessoas e atuou na alfabetização de jovens e adultos.

LEIA TAMBÉM: “Muito cabelo em cima e embaixo”, revela Claudia Ohana em entrevista

Para quem não sabe, o ator era um dos professores da Fundação Gol de Letra, idealizada pelos ex-jogadores Raí e Leonardo, e lecionava usando o método Paulo Freire. Além disso, há cerca de 20 anos, Paulo Gorgulho é colaborador do Instituto André Franco Vive, que oferece educação a jovens carentes do Jardim D’Abril, no extremo da zona oeste de São Paulo.

Vitão e Gretchen

Antes da fama, Vitão e Gretchen deram aulas de violão para ganhar dinheiro (Reprodução)

Antes da fama, o cantor Vitão também foi um educador no setor cultural. A revelação foi feita em 2020, durante o Festival Teen, onde ele contou que precisou dar aulas de violão para ter uma fonte de renda antes da fama.

Quem também seguiu esses passos foi Gretchen. Antes de ser a rainha do rebolado, na adolescência, a famosa estava em busca de uma certa independência financeira e deu aulas de violão. Segundo ela, com o primeiro dinheiro que recebeu conseguiu comprar uma minissaia.

LEIA TAMBÉM: Filha de Paul Walker revela ‘ligação espiritual’ com o pai através de números: “Sempre sei que é ele”