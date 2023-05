Agressões físicas e psicológicas: Tati Zaqui denunciou Thomaz Costa à polícia

Tati Zaqui chocou os fãs ao denunciar Thomaz Costa por violência doméstica e psicológica. Aos 29 anos, a funkeira foi até uma delegacia em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, para fazer a queixa.

Na delegacia, Tati Zaqui que foi mordida nas pernas e foi ameaçada com faca. O caso foi registrado na delegacia de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, e enviado à Justiça, que concedeu medida protetiva. O ex-casal estava vivendo um relacionamento amoroso desde 2022, quando entraram no reality show A Fazenda, da Record TV.

Segundo Tati Zaqui, Thomaz Costa começou a ser agressivo a partir de novembro de 2022, quando, segundo o Boletim de Ocorrência, o ator teria começado a ter comportamento possessivo e ciumento.

Thomaz Costa em "A Fazenda 14" (Reprodução/Instagram)

Em nota, a assessoria de Tati informou que “lamenta o ocorrido e confirma que a artista acionou sua equipe jurídica para denunciar as agressões físicas e psicológicas que teria sofrido pelo seu ex-namorado Thomaz Costa”.

Além disso, a nota informa que a famosa foi submetida ao exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal de Santo André, na Grande São Paulo, para apurar os hematomas apresentados na delegacia.

Com a medida protetiva, em favor da cantora, o ator Thomaz Costa está proibido de se aproximar da famosa.

Tati Zaqui e Thomaz Costa dormiam juntos em "A Fazenda 14" (Reprodução/Record TV)

Pelas redes sociais, o ator, que está viajando pela América do Sul de moto, se pronunciou em suas redes sociais e alegou que é vítima e disse ainda que vivia em um relacionamento abusivo. Em um vídeo, ele disse que as marcas foram causadas por ela mesma.

“Primeira e última vez que vou falar sobre isso, tomei conhecimento pela internet do que está acontecendo, e o que eu tenho para provar, vou provar na Justiça também, tenho foto, tenho vídeos também, mas não quero expor isso, não é minha intenção” começou ele, que disse ter sido vítima também.

Em seguida, Thomaz afirmou: “Essas marcas que ela mostrou para vocês são marcas provocadas por ela mesmo, tentando me agredir, vindo pra cima de mim, me chutando, e machucou a perna. Eu estava me defendendo, eu tenho como provar tudo, detalhe por detalhe, vou provar com gosto na Justiça, mas não quero me atrapalhar na minha viagem, na minha paz”.

