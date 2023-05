Viih Tube mostra mudanças no corpo um mês após o parto: “Minhas cicatrizes contam uma história” Imagem: Quem/reprodução Instagram (@viihtube)

Viih Tube publicou neste sábado (20) o famosos vídeo ‘tour pelo meu corpo’, trend que faz sucesso entre as influenciadoras.

Porém, Viih Tube quis mostrar a gestação como ela é e não se poupou de revelar as marcas no corpo após dar à luz Lua Di Felice,fruto da relação com o também ex-BBB Eliezer.

No vídeo publicado no Instagram, a influencer relembrou que engordou 22 quilos durante a gestação e mostrou um vídeo de como estava antes de descobrir a gravidez.

“Tour pelo corpo um mês pós parto. Meu corpo e minhas cicatrizes contam uma história!”, escreveu ela na legenda.

“Tá fazendo igual à mãe”: Viih Tube diz que filha dorme para fugir na hora do banho

A influencer e ex-BBB Viih Tube continua compartilhou nos stories do Instagram com seus fãs as dores e delícias da maternidade. Na última quarta (18), ela confessou que já está tendo problemas para dar banho na pequena Lua.

“Eu vendo que ela dormiu pesado bem na hora do banho. Acho que tá fazendo igual à mãe para não tomar. Ela pensa que me engana”, disse.

Viih Tube também mostrou aos fãs como é o cantinho de amamentação que mantém em sua casa, com a poltrona, a almofada de amamentação e os demais utensílios necessários para conforto dela e da criança.

“Você vai ficar muitas horas do dia amamentando, o conforto nesse momento ajuda muito, até porque você bem posicionada facilita tudo! Só não sei se a longo prazo vou conseguir manter”, disse.

Os seguidores também comentaram suas experiências com a maternidade. “Nossa, eu amamentei meus 2 filhos, hoje estou no segundo… tem 4 meses, nunca tive um lugar certo pra dar mama, eu dou mamar em todo lugar sem hora marcada pra isso, na posição que ficar mais confortável pra nós dois e pronto!”, disse uma seguidora.

“Adorei!!! Eu era pobre de marrom quando tive meus filhos e como pobre montei meu cantinho tbm, comprei uma poltrona basiquinha q balançava da mais barata, comprei um puff de 20 reais, a almofada custou 45, e fazíamos tbm nosso canto do mama, vale uma cadeira de balanço dessas que vende na porta, um cantinho no sofá, o importante é ter amor. Muita gente amargurada nos comentários Deus é mais”, disse outra fã da influencer.

Viih Tube e a pequena Lua (Reprodução/Instagram)

