Kate Middleton faz fãs reais vibrarem com nova foto para o Dia Mundial das Abelhas

Kate Middleton, de 41 anos, além de ser a princesa de Gales, mas em um novo post do Instagram dela e do príncipe William, 40, ela está parecendo a abelha rainha, em homenagem ao Dia Mundial da Abelha.

No imagem, vemos a princesa Kate toda vestida com uma roupa de apicultor, segurando uma bandeja de abelhas, de forma bem tranquila. A legenda dizia: “Estamos falando sobre o #WorldBeeDay. As abelhas são uma parte vital do nosso ecossistema e hoje é uma grande oportunidade para aumentar a conscientização sobre o papel essencial que as abelhas e outros polinizadores desempenham para manter as pessoas e o planeta saudáveis”.

Um seguidor real comentou: “Não há nada que ela não possa fazer”. Enquanto outro escreveu: “Absolutamente brilhante!! A Princesa de Gales é cheia de surpresas!”.

Esta foto foi tirada pelo fotógrafo da família real Matt Porteous, que fez vários projetos notáveis para a família do País de Gales. Em 2022, ele documentou a viagem pelo Caribe e tirou a foto que seria usada no cartão de Natal do mesmo ano. No início deste mês, ele tirou fotos dos bastidores da família durante o fim de semana da coroação do rei Charles.

Com esta última foto, Porteous também a compartilhou em sua própria conta e escreveu: “Vamos apreciar esses polinizadores vitais. As abelhas garantem o crescimento de nossas colheitas de alimentos, mas enfrentam desafios. Plante flores amigas das abelhas, evite pesticidas, apoie os apicultores locais e divulgue a conscientização. Juntos, vamos proteger as abelhas e salvaguardar a biodiversidade do nosso planeta”.

No passado, já havíamos descoberto o quanto a apicultura é importante para a realeza britânica, já que há uma ilha de abelhas nos jardins do Palácio de Buckingham que produz mais de 200 potes de mel para a propriedade a cada ano.

