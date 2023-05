Virginia posta vídeo de música de Zé Felipe e web reage: “não sei o que é pior a música ou a dança”

Aparentemente, a nova música não agradou as seguidores de Virginia (Reprodução)

Nesta semana, o companheiro de Virginia Fonseca, Zé Felipe, lançou mais uma música chamada ‘Macho Preferido’, em parceria com o MC Jacaré. A influenciadora vem divulgando o single desde antes do lançamento e, agora, postou em seu feed um vídeo coreografando o refrão: “Então vem sentar pro seu macho preferido”.

Na legenda da publicação da música, Virginia postou: “MUSICA NOVAAA DISPONÍVEL P VOCÊS!!!!! Em todas as plataformas!!! 62 EIN?! XAMAAAAA!!!! @zefelipecantor @mcjacare_ voaaaa meninos, sucesso”, bastante empolgada com o lançamento.

No entanto, os seguidores da empresária não pareceram gostar muito da música do seu companheiro e nem da coreografia proposta por ela: “Não sabe o que é pior a música ou a dança que é praticamente a mesma pra todas as músicas”, comentou uma seguidora.

Enquanto outro comentou: “Oh música sem conteúdo, coreografia sem graça”. E continuam: “Oh gente. Ele só sabe mandar sentar é? Tem outra posição não?”; “O Zé tinha umas músicas tão boas.... do nada só tá vindo umas músicas nada a ver”, reclamou outra.

E teve gente mais enfática e fez um pedido: “Tira a música do ar, e a gente finge que nunca ouviu e tudo bem”, brincou.

Base da Virginia volta a ser polêmica na web

o último vídeo do felca testando a base da virginia. TO RINDO A UMA HR JA pic.twitter.com/ckzoJ6lem9 — manu #seita (@ismemah) May 16, 2023

Para quem achava que o pesadelo da Virginia com a polêmica sobre a base da marca dela, WePink, havia acabado, se enganou completamente. O youtuber Felca finalmente resolveu testar o produto e reacendeu a polêmica sobre a base tão falada.

No vídeo, ele começa a passar o produto e brinca: “É geladinho, é gostoso”. Então ele continua passando em toda a pele e se espanta com o tom da pele e pergunta: “Virginia, vai ter reembolso?”.

Caralho nunca mais tinha rido tanto como ri agora com o vídeo do felca testando a base da Virgínia pic.twitter.com/Wx6GOqGuV3 — Sol (@eitasol__) May 17, 2023

“Meu rosto não ficou natural, não tá legal. Meu olho tá grudando, tá muito ruim”, continua Felca. “Eu não tenho produto para tirar, tem que ter acetona”, conta durante o vídeo, completando: “Eu não gostei, eu tô me sentindo mal. Na minha pele não ficou bom, mas para você, provavelmente vai ficar”, finaliza.

