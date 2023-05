VÍDEO: Veja a reação de Vin Diesel ao escutar a música de Ludmilla em ‘Velozes e Furiosos 10′

‘Velozes e Furiosos 10′ estreou nesta quinta-feira (18) nos cinemas e para a alegria dos fãs brasileiros, o filme conta com uma participação mais que especial.

Ludmilla está presente no filme de duas formas: além de dar a largada em uma das corridas que acontece no Rio de Janeiro, a cantora participa da trilha sonora ao lado de Skrillex, King Doufou e Duki com a música “Vai Sentando”.

Lud não perdeu tempo e, durante as filmagens, mostrou a Vin Diesel a canção, que reagiu de forma positiva. “That is fire” (isso está quente), diz o ator.

Confira:

Simplesmente Vin Diesel reagindo a "Vai Sentando", parceria de Ludmilla com Skrillex, Duki e King DouDou para a trilha sonora de "Velozes e Furiosos 10" ❤️‍🔥pic.twitter.com/cCNAZn1ryR — Tracklist (@tracklist) May 18, 2023

Saiba mais sobre a participação de Ludmilla

Como atriz, Ludmilla é responsável por dar a largada em um racha entre Dominic Toretto (Vin Diesel) e o novo vilão do filme interpretado por Jason Momoa. Um detalhe importante é que a corrida acontece no Rio de Janeiro, cidade onde se passa o quinto filme da franquia.

LEIA MAIS: Momento paizão: Cesar Tralli mostra momento fofo ao lado da filha; veja as fotos

“Ele me conhece”

Lud participou na noite de terça-feira (16) da pré-estreia de ‘Velozes e Furiosos 10′.

Ao Gshow, a cantora deu mais detalhes sobre gravações do longa.

“Foi muito organizado e a gravação foi super boa, a gente passou quatro dias lá. Tinha umas quatro araras para eu escolher, os figurinos, só da Versace. Escolhi tudo o que queria. Fui tratada como uma estrela de Hollywood”, comentou.

Sobre a sua escolha para o elenco do filme, que possui atrizes e atores renomados, como Jason Momoa e Brie Larson, Ludmilla explicou que a escolha foi do próprio Vin Diesel.

“Quando ele acabou de gravar, ele veio falar comigo: ‘não acredito que você está aqui! Fui eu que te escolhi’. Ele me conhece, ele que me pediu para fazer o filme e a música. Ele que comanda a ‘parada’.”

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ ‘Misericórdia’: Após assalto, Lucas Viana faz alerta em suas redes sociais

⋅ Não é só com a Patrícia Poeta, Manoel teria conflitos com outro famoso da Globo

⋅ ‘Precisam repensar’: Famosa volta a atacar Patrícia Poeta e programa da Globo