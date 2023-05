Adriane Galisteu rebateu as declarações de seu ex, Roberto Justus, sobre o fim do casamento ter sido motivado por fumo e uso de roupas de brechó.

Os dois ficaram juntos por dois anos e foram casados por 8 meses, em 1998.

Após uma grande polêmica nas redes, ela postou um vídeo em bom humor. Confira:

Galisteu publicou um tweet feito por Rita Lee, dando uma suposta indireta para o ex-marido. “Você nem imagina a imensidão do quanto estou pouco me fuden** para o que dizem. A vida é curta, e eu grossa”, dizia a cantora.

Roberto Justus ‘quebra o silêncio’ e fala pela primeira vez após polêmica sobre separação motivada por roupas usadas; Adriane Galisteu postou deboche sobre o caso

Em uma nova postagem no Instagram, Roberto Justus também falou que a situação foi tirada de contexto. Confira:

“Não tenho o hábito de dar ibope às matérias sensacionalistas e retiradas de contexto. Mas, em respeito à Galisteu, pela qual tenho muito carinho e admiração (e quem assistiu a entrevista completa que dei no podcast da Luciana Gimenez, pode claramente perceber isso), gostaria de esclarecer que quando me referi a ela comprar algumas peças de roupas em brechós, quis apenas exemplificar que nossos estilos são diferentes, ela é muito mais fashion, descolada e descontraída do que eu”.

“Aliás, hoje eu e ela já rimos das fofocas. Infelizmente a mídia gosta de expor fatos fora do contexto para chamar atenção e lamentavelmente as pessoas não buscam assistir todo o conteúdo para tirar suas conclusões! Somos amigos e nos respeitamos bastante. O resto é apenas pura maldade.”

CONFIRA TAMBÉM:

Shakira brasileira? A nova música que revela infidelidade sofrida por cantora sertaneja

Vidente que previu morte de Rita Lee revela como ela passou pelo desencarne

Deus operando junto com os médicos: Preta Gil explica o motivo que falará sempre com aqueles que fazem orações pela sua recuperação

Vídeo mostra mãe dançando descendo até o chão em apresentação de “Dia das Mães” na escola do filho