‘Precisam repensar’: Famosa volta a atacar Patrícia Poeta e programa da Globo

Nem mesmo o processo movido por Patrícia Poeta fez Sonia Abrão se calar no A Tarde é Sua. Desta vez, a contratada da RedeTV! disse que será preciso repensar mudanças drásticas para a nova fase do Encontro.

“Eles vão ter que pensar em todas essas questões nesse novo Encontro”, ponderou Sonia, durante conversa com seus colunistas no programa vespertino.

Fã do Encontro diz que Patrícia Poeta gosta de "colocar o dedo na ferida" dos entrevistados (Reprodução/Globo)

A conversa, no entanto, surgiu ao comentar sobre a participação do cantor sertanejo Lucas Lucco, que afirmou que levaria mais “leveza ao programa” da TV Globo. Para Sônia, as mudanças são necessárias por causa do horário: “Nesse horário da manhã é mais complicado, é bem mais complicado”.

Além de jogar pequenas farpas para Patrícia Poeta e a produção do Encontro, a apresentadora do A Tarde é Sua lembrou do tempo que falava sobre notícias do dia a dia e crimes: “Olha que eu posso dizer de fazer programa policial. Eu posso, fiquei anos fazendo isso. já era pesado pra caramba, vocês imaginam de manhã”.

Excesso de crimes cria polêmica na web

Patrícia Poeta foi duramente criticada nesta quinta-feira (18), quando começou o Encontro entrevistando o filho de uma mulher que morreu depois de ser atropelada. Para muitos anônimos, a ideia de levar parentes de vítimas para o programa era algo “terrível” e “sem sentido”.

Patrícia Poeta leva look com as cores da bandeira do Brasil para o Encontro (Reprodução/Globo)

Enquanto muitos seguiam apelidando o programa da Globo de Cidade Alerta com Patrícia Poeta, outros afirmavam que a produção segue sendo “antiética” ao começar a atração com notícias pesadas: É tão antiético o Encontro falando com as vítimas e familiares das vítimas logo depois de tragédias e ainda mostrando as imagens o tempo todo”, escreveu uma pessoa.

Há quem também tenha alertado a direção do programa que deixaria de acompanhar o matinal, já que agora era um programa sensacionalista: “Cara, sério isso? O rapaz perdeu a mãe, viu toda a cena acontecer na frente dele e esse programa ainda faz questão dele reviver essa situação em rede nacional. O Encontro está cada dia pior, sensacionalismo puro”.

