Patrícia Poeta é aplaudida ao entrevistar pai de Henry Borel no Encontro

Patrícia Poeta conquistou os fãs do Encontro nesta sexta-feira (19) ao entrevistar o pai de Henry Borel. Durante a entrevista, a apresentadora destacou que acompanha o caso desde o começo e mandou um recado.

Segundo a jornalista, “a imprensa não julga, mas tem o dever de cobrar” e, por isso, o Linha Direta desta quinta-feira (18) foi importante para a sociedade. Já no Twitter, anônimos aplaudiram a famosa e disseram que, desta vez, ela “mostrou para que veio”.

Além disso, algumas pessoas também aproveitaram a entrevista para cobrar algumas explicações: “Porque?, porque Jairo tem direito, Monique tem direito, e eu? E meu filho? Que são vítimas?, disse Leniel Borel, sobre a censura ao Linha Direta”, escreveu um fã na rede social.

Outro que comentou sobre o caso Henry Borel lembrou do interrogatório da mãe: “No interrogatório Monique Medeiros permaneceu em silêncio para não se complicar e complicar mais ainda a vida de Dr. Jairinho, o assassino. Essa mãe é uma monstra”.

No Encontro, o pai de Henry Borel ficou emocionado ao falar do pequeno, que morreu aos quatro anos, em março de 2021: “É muito difícil como pai ter que lutar todos os dias por justiça pelo meu filho”, iniciou Leniel durante o papo com Patrícia Poeta e Manoel Soares.

Segundo ele, as vítimas estão sendo anuladas: “Daqui a pouco estão esquecendo que tem uma criança assassinada, uma criança morta, e só fica se discutindo o que Jairo e Monique têm de direitos, por exemplo, a juíza do caso deu o direito de o ‘Linha Direta’ não transmitir o caso”, disse o entrevistado.

