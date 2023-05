“O ex que queria como atual”: Sabrina Sato posa ao lado de João Vicente e fãs shippam casal

Você tem aquele ex que valeria a pena voltar? Bom, pelo jeito, esse é o caso de Sabrina Sato... ou pelo menos é o que muitos acreditaram ter acontecido com o post da artista na manhã desta sexta-feira, 19 de maio. A gata publicou uma foto ao lado de João Vicente, com quem namorou por 2 anos, entre 2013 e 2015.

Na legenda da foto em que ela aparece ao lado do ator e roteirista, ela ainda brincou com os fãs e seguidores: “Tô doida para contar para vocês! Né, João Vicente de Castro?”. E lógico que os fãs do antigo casal já foi a loucura, shippando esse possível retorno: “Será que é errado dizer que eu ainda shippo?”, comentou uma seguidora de Sato.

“Você pode ter superado o feliz aniversário que ele te deu, mas eu não superei”, comentou outra - João costuma fazer extensas declarações de amor em suas redes nos aniversários de pessoas próximas a ele.

Tô doida pra contar pra vocês. Né @joaovicente27 ? 🥰👊🏽 pic.twitter.com/VtrWtavXBj — Sabrina Sato (@SabrinaSato) May 19, 2023

Enquanto outra comentou: “O ex que queria como atual”. Bom, e quem não iria querer, não é mesmo?

Não era amor, era cilada

Mas, apesar de vários fãs shipparem o casal, mais tarde, Sabrina e João Vicente revelaram o real motivo da publicação: os dois vão apresentar um reality show de relacionamento do Glopoplay e do Multishow: “Let Love = Deixa Amar”. Em um vídeo de divulgação que mais parece uma DR, os dois aparecem em uma ligação telefônica.

João começa o vídeo brincando: “eu pensei da gente falar que a gente tá junto de novo, só pra criar um burburinho”. E os dois seguem o vídeo discutindo o nome do reality e acabam em uma DR engraçadíssima no final. Assista:

Ficou tão real o diálogo que teve fã comentando: “já rolou a primeira DR”.

