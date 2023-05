Não é só com a Patrícia Poeta, Manoel teria conflitos com outro famoso da Globo

Parece que não é só no Encontro com Patrícia Poeta e no É de Casa que Manoel Soares anda colecionando desafetos. Depois de viver uma grande polêmica nos bastidores da TV Globo, o apresentador estaria metido em um novo conflito, desta vez, no GNT.

Tentando entender qual será o seu futuro na emissora carioca, o famoso estaria vivendo momentos de estranhamento com João Vicente de Castro, que também faz parte do Papo de Segunda, programa semanal na TV fechada. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, os dois já deixaram a lua de mel.

Manoel Sores entra para o time do Papo de Segunda, exibido pelo GNT (Divulgação/Globo)

Sem dizer o que realmente acontece, ela ainda afirma que, mesmo eles conversando em frente às câmeras, nos bastidores da atração o clima é quase inexistente, deixando tudo mais tenso para a produção.

Vale destacar que Manoel Soares chegou ao Papo de Segunda neste ano e deve permanecer fixo na atração, já que a Globo planeja tirá-lo do Encontro com Patrícia Poeta em breve. Sua última missão no matinal da TV Globo será substituir a titular durante as férias, que acontecem em julho. Com isso, Manoel não estaria mais no programa a partir de agosto, quando muitas mudanças devem acontecer.

Mesmo no "Papo de Segunda", Manoel Soares segue no "Encontro" (Reprodução/Globo)

Além disso, a direção da Globo estuda colocar o jornalista no É de Casa, programa que apresentou com Patrícia Poeta antes do Encontro. Mas, a produção do semanal também não estaria muito confortável com a medida. É preciso esperar mais alguns meses para saber se isso vai se concretizar.

Outra questão é a chegada de Thiago Oliveira, que também está no É de Casa e no Dança dos Famosos 2023, ao Encontro. O jornalista, que também fez parte do esporte e do Mais Você, é visto como um substituto de Manoel, mas sem apresentar o programa, já que a ideia é deixar Patrícia sozinha no estúdio, deixando mais parecido com o período com Fátima Bernardes, com apenas uma apresentadora.

