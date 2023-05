Namorado compra mansão para presentear Nicole Bahls; veja o valor do imóvel Imagem: reprodução Instagram (@nicolebahls)

Nicole e Marcelo estão juntos desde 2022, mas em fevereiro deste ano e Bahls, decidiu se adiantar com um super presente para a companheira.

Segundo o site Extra, o empresário comprou uma mansão para a modelo e apresentadora no Condomínio Américas em Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, no valor de R$ 10 milhões.

O imóvel tinha como proprietário ex-jogador Donizete, que teve passagens no Vasco e Botafogo.

A mansão, que possui seis suítes, está localizada no mesmo condomínio onde moram famosos como Djavan e Romário possuem residências.

Namorado compra mansão para presentear Nicole Bahls; veja o valor do imóvel Imagem: Extra/reprodução Instagram

Ainda de acordo com o site, Marcelo disse aos amigos próximos que daria à mansão de presente para a namorada, mas que antes faria uma reforma no local. Contudo, o casal afirmou que a informação não procede.

mas reataram logo em seguida.

