Momento paizão: Cesar Tralli mostra momento fofo ao lado da filha; veja as fotos

O jornalista Cesar Tralli deixou a bancada do Jornal Hoje, na Globo, e mostrou nas redes sociais um pouco da vida fora dos estúdios da Globo, em São Paulo. Pelo Instagram, o famoso postou fotos na escolinha da filha, Manuella, de três anos, onde leu histórias para a garotinha e amiguinhos dela.

Nas imagens é possível ver Tralli sentado no chão da escola rodeado de crianças, incluindo Manu, sua filha com a apresentadora Ticiane Pinheiro, da Record TV. Na legenda, o contratado da TV Globo avisou os fãs que chegou de surpresa na escola da pequena.

“Breve Contador de Estórias. Hoje foi aquele dia todo especial em que troquei a consagrada marmita por barra de cereal e corri até a sala de aula da Manu… Com a galerinha do maternal, experimentei aquela sensação maravilhosa de voltar a ser criança por alguns - eternos - minutos. Muito amor envolvido”, escreveu Cesar Tralli.

Nos comentários, os fãs do jornalista da TV Globo fizeram muitos elogios. Uma pessoa disse que o famoso era “um grande homem e um paizão”. Outro brincou e disse “imagina as crianças contando em casa: ‘Mãe, hoje o Tralli foi lá na escola’”. Um terceiro também pediu para que Deus abençoe a família do âncora do Jornal Hoje.

Além dos admiradores do trabalho de Cesar Tralli, a apresentadora Ticiane Pinheiro também aproveitou para demonstrar o seu amor: “Amo muito vocês! Que sorte ela ter um pai que se desdobra para vê-la feliz!”, escreveu a famosa nos comentários da foto.

Famoso sofre tentativa de assalto em São Paulo

Lucas Viana levou um susto ao circular de carro pelas ruas de São Paulo. Pelas redes sociais, o modelo e vencedor do reality show A Fazenda 11 avisou que tinha sofrido uma tentativa de assalto na avenida Indianápolis, uma das principais vias da capital paulista.

Campeão de A Fazenda 11, Lucas Viana quase foi assaltado em São Paulo (Reprodução/Instagram)

“Tentaram me assaltar aqui, agora, eu reagi e acelerei e o cara deu um tiro na janela. Eu não sei como não acertou em mim. Foi na avenida Indianápolis”, disse ele, que estava visivelmente abalado.

Lucas Viana também agradeceu pelo fato de ter escapado com vida: “Meu Deus do céu, olha isso. Olha o milagre. Misericórdia de Deus, obrigado”, disse o famoso, que também mostrou aos seus seguidores o vidro do veículo quebrado.

