‘Misericórdia’: Após assalto, Lucas Viana faz alerta em suas redes sociais

Lucas Viana levou um susto ao circular de carro pelas ruas de São Paulo. Pelas redes sociais, o modelo e vencedor do reality show A Fazenda 11 avisou que tinha sofrido uma tentativa de assalto na avenida Indianápolis, uma das principais vias da capital paulista.

“Tentaram me assaltar aqui, agora, eu reagi e acelerei e o cara deu um tiro na janela. Eu não sei como não acertou em mim. Foi na avenida Indianápolis”, disse ele, que estava visivelmente abalado.

Lucas Viana também agradeceu pelo fato de ter escapado com vida: “Meu Deus do céu, olha isso. Olha o milagre. Misericórdia de Deus, obrigado”, disse o famoso, que também mostrou aos seus seguidores o vidro do veículo quebrado.

LEIA TAMBÉM: Não é só com a Patrícia Poeta, Manoel teria conflitos com outro famoso da Globo

🚨AGORA: Lucas Viana posta story desesperado após reagir a assalto. O bandido chegou a atirar na janela do carro. pic.twitter.com/WnB6jITMkb — Central Reality (@centralreality) May 18, 2023

Campeão de A Fazenda levou golpe milionário

Em março deste ano, Lucas Viana já tinha sofrido um grande golpe de pirâmide. Segundo o influenciador, um amigo indicou uma aplicação que renderia cerca de 10%, mas ele perdeu tudo o que investiu.

Em seu depoimento na delegacia de crimes cibernéticos da Polícia Civil de São Paulo, o famoso registrou um boletim de ocorrência para denunciar a empresa de investimentos em criptomoedas: “Estou sendo assessorado judicialmente e seguindo todos os protocolos necessários para que a justiça seja feita”, disse o famoso”, disse o famoso à coluna de Leo Dias, no Metrópoles.

Na época, Lucas também alegou que o processo não era contra uma empresa, mas um amigo, que era considerado de sua família. Segundo depoimento dado pelo influenciador nas redes sociais, um amigo indicou a aplicação que renderia cerca de 10% ao mês, e ele, então, investiu R$ 318 mil.

Quando houve uma tentativa de resgatar a aplicação, a “empresa” teria dito que o mercado de criptomoedas estava em baixa e que tudo tinha sido perdido. Ainda segundo ele, foi instaurado um inquérito para apurar o crime de estelionato e identificar os responsáveis pela captação e aplicação do dinheiro.

LEIA TAMBÉM: ‘Precisam repensar’: Famosa volta a atacar Patrícia Poeta e programa da Globo