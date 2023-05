Homem gasta R$ 250 mil para ficar com as nádegas de Nicki Minaj: “Quero ser uma boneca da vida real” Imagem: Quem/reprodução Instagram

Rudy Villasboas, de 27 anos, revelou ter gasto US$ 50 mil (aproximadamente R$ 249,5 mil na cotação atual) com plásticas para ter o bumbum parecido com o de Nicki Minaj.

“Só me lembro de ver fotos antigas minhas e não estar feliz com minha aparência”, disse o rapaz ao Jam Press.

De acordo com o homem, os procedimentos estéticos começaram em 2020, mas ainda não acabaram, já que a sua meta é chegar ao look ‘Barbz’, uma das performances da cantora.

“Eu quero ser uma boneca da vida real com um corpo muito sexy e uma bunda grande e suculenta”, disse Villasboas.

Rudy é fã da cantora, mas a sua vontade de modificar a sua aparência começou ainda na infância, enquanto brincava com bonecas Barbie.

De acordo com o jovem, o estilo de Minaj como Barbie é seu modelo ideal. “Definitivamente me inspirou. Adorei o visual dela e queria deixar o meu o mais próximo possível do dela”.

Procedimentos

Para ficar com as nádegas da rapper, Villasboas utilizou lifting, preenchimento, botox e quatro sessões de injeções locais.

“Minha experiência com as injeções no bumbum não foi tão ruim. Foi um pouco doloroso, mas eu faria de novo.”

Após o bumbum, Rudy deseja continuar os procedimentos estéticos em outras partes do corpo.

“Gostaria de fazer uma plástica no nariz, preencher a mandíbula, remover a gordura bucal e levantar a sobrancelha”.

Segundo a Quem, o rapaz possui uma conta na plataforma de conteúdos adultos, OnlyFans, onde compartilha nudes e vídeos de sexo.

