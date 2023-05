Henry Borel: Cenas exibidas no Linha Direta chocaram quem estava em casa

O caso do menino Henry Borel foi exibido, na noite desta quinta-feira (18), no Linha Direta. Durante o programa, Pedro Bial conseguiu mostrar os bastidores do crime, que supostamente foi cometido pelo padrasto, Doutor Jairinho, que tentou, por meio de sua defesa, proibir que a Globo levasse ao ar.

Liberado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, o programa conseguiu deixar parte da população chocada, chegando a mostrar os passos do menino antes da morte.

Estou com o estômago embrulhado só de ver vídeos aleatórios na tl do #LinhaDireta de ontem, imagina se tivesse assistido o programa inteiro 😔 — baba yaga (@yago_medeiros) May 19, 2023

Em uma das cenas do Linha Direta, o público conseguiu ver o momento em que a mãe de Henry, Monique Medeiros, aparece no elevador com o pequeno no colo: “As câmeras mostram novamente os três no elevador, só que, dessa vez, Henry já está morto”, diz a narração do programa.

No Twitter, um anônimo disse que para Monique o Linha Direta sobre o caso Henry Borel “alimenta ódio”. A pessoa, no entanto, relatou que “o ódio contra Henry ela não reclamou”. Um outro perguntou “como alguém faz faculdade para defender assassino?”.

Como é que uma mãe sabe que o fimho tá sendo violentado e scontinua no salão? Pqp #LinhaDireta — Jayleno Costa (@jaycs90) May 19, 2023

Em outro momento, o Linha Direta mostrou imagens pesadas, como as lesões da criança, que deixaram os telespectadores chocados com tamanha crueldade cometida contra o menor: “Como puderam fazer isso? Um menino perfeito”, disse um seguidor.

No fim do programa, os fãs pediram que a justiça seja feita: “Eu espero que a Justiça seja feita, porque essa cena do menino no elevador, morto, foi demais”. Um outro escreveu: “A justiça será feita pelo anjo Henry!”.

