“Está muito inchado”: Anderson do Molejo tem câncer que se espalhou para os testículos

No ano passado, o cantor Anderson Leonardo, do grupo Molejo, foi diagnosticado com um tumor na virilha e chegou a comemorar o fim do tratamento, mas agora, segundo ele, o câncer se espalhou para os testítuculos. “Você fica muito triste, porque pega a parte genital do homem”, afirmou.

“Quando vi que estava voltando a inchar, reparei que estava inchando em outra região. Está muito inchado. É f*da para colocar uma roupa, muito complicado. Esses dias eu fui tocar e vi que um casal ficou me olhando. Eu queria entrar num buraco. O casal saiu, senti que foi comentado, sabe?”, disse o cantor em entrevista ao podcast ‘Rocinha Cast’.

Anderson disse que isso o incomoda bastante e acaba passando por situações bastante vexatórias. “Eu ficava tentando puxar a camisa. Mas agora estou usando uma camisa mais longa. Comecei a ficar preocupado com isso. Cheguei no camarim e comecei a chorar. É f* “, disse.

O câncer inguinal de Anderson é considerado raro e o cantor fez questão de acalmar os fãs e explicar que a doença está controlada e ele continua se tratando. “Estou me preparando para uma nova fase [do tratamento], mas estou legal. O meu câncer é um câncer raro, que eu já consegui controlar. Mas sempre tem a possibilidade de ele irradiar para outro lugar. Essa semana foi muito pesada para mim, mas já conversei com a galera do grupo e vou enfrentar isso”, declarou aos entrevistado.

O vocalista do ‘Molejão’ disse que deve terá que fazer uma ‘punção’ no tumor e depois começará novamente com sessões de quimioterapia, que segundo ele, o deixam muito debilitado. “Tem dia que tu fica bagaçado. Por exemplo, eu vou para a academia e não faço o treino que eu poderia estar fazendo, mas para mim é melhor eu me ocupar, tocar, fazer música, ir para a academia, do que ficar parado”, explicou.