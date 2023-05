Chocolate com Pimenta: ‘Pouca vergonha’ de Timóteo e Márcia vira assunto na novela

Casamento de Márcia (Drica Moraes) e Timóteo (Marcelo Novaes) em Chocolate com Pimenta terá briga (João Miguel Júnior/Globo)

Nos próximos capítulos de Chocolate com Pimenta, Márcia (Drica Moraes) e Timóteo (Marcello Novaes) estão em clima de romance e, como toda paixão, há aqueles momentos que não dá para segurar. Mas, os personagens terão que tomar cuidado para não virar o assunto principal da novela.

Na trama, a manicure quer seduzir o caipira de qualquer maneira e para isso ela começa a cercar o rapaz. Em uma cena, a personagem vai atrás dele no curral do sítio para tentar seduzi-lo: “Você mandou eu desmanchar o penteado e eu desmanchei. Tô parecendo um espantalho idiota. Eu não mereço nem um sorriso seu?”, pergunta a prima de Ana Francisca (Mariana Ximenes).

Ana (Mariana Ximenes), Miguel (Caco Ciocler), Timóteo (Marcelo Novaes), Márcia (Drica Moraes) fazem bombos em Chocolate com Pimenta (Gianne Carvalho/Globo)

Depois de tantos momentos de briga, Timóteo ficará feliz em ouvir que ela está em busca de um sorriso dele: “Você não disse que seu sentimento não era igual uma joia falsa? O que é então?”, insistirá a mulher, que acaba sendo surpreendida por um beijo do primo.

Porém, Carmem (Laura Cardoso) vai acabar com o clima de romance em Chocolate com Pimenta ao flagrar os dois juntos. A matriarca da família aparece de surpresa no curral e acaba flagrando Márcia e Timóteo aos beijos.

Em Chocolate com Pimenta, Marcia (Drica Moraes) e Timóteo (Marcelo Novaes) perdem a paciência com Vivaldo (Fulvio Stefanini) (João Miguel Júnior/Globo)

Mesmo sabendo que o affair entre eles sempre existiu, a idosa não gosta nenhum pouco do que vê e trata logo de repreender os dois: “Vocês não têm vergonha de ficar se beijando aqui no curral na frente da vaca?”, questiona a avó da protagonista da novela da Globo.

Márcia fica sem jeito, mas diz que pode explicar para a avó que aquilo não é nada demais: “Você não tenta explicar nada que eu já estava com as orelhas em pé e agora tive a confirmação”, reclama Carmen.

Para que a “pouca vergonha” não aconteça de novo, a idosa decide que eles não podem ficar mais sozinhos e leva Márcia para dentro de casa.

