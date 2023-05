Carolina Dieckmann celebra reexibição de ‘Mulheres Apaixonadas’: “Pertinho da Edwiges outra vez”

A atriz Carolina Dieckmann, que atualmente faz sucesso com a personagem Lumiar, da novela “Vai Na Fé”, da TV Globo, comemorou ao saber que poderá ser vista em dose dupla na telinha. Em publicação em seu Instagram, ela falou sobre a reexibição do folhetim “Mulheres Apaixonadas”, que voltará no fim deste mês ao “Vale a Pena Ver de Novo”.

“Já estão sabendo da novidade? Mulheres Apaixonadas no #valeapenaverdenovo e a gente vai poder ficar mais pertinho da Edwiges outra vez. Até já!”, escreveu a atriz, postando um vídeo com cenas dela da novela.

“Mulheres Apaixonadas”, obra de Manuel Carlos, foi exibida pela primeira vez em 2003, quando Carol tinha 24 anos. A publicação dela logo ficou lotada de fãs que ressaltaram a atuação dela como Edwiges e também como ela se mantém jovem ao longo dos anos.

“Muito se fala sobre a juventude eterna da Sandy, mas a juventude da Carolina Dieckman é ainda mais surreal! A mulher tá idêntica a 2003″, escreveu uma fã. “Impressionante como o tempo só te valoriza”, destacou outro.

“É muita beleza para uma Edwiges só”, comentou mais um internauta. “Amo de paixão passados 20 anos continua a ser a minha novela favorita de todo o sempre com a melhor banda sonora de sempre, que comprei a nacional e a internacional com dinheiro que poupei do meu trabalho de verão... Que nostalgia boa”, ressaltou outro.

Nos stories de seu Instagram, a atriz também falou sobre a experiência de estar em dose dupla na tela da TV Globo. “Gente, liguei o rádio e estava passando a música tema da Lumiar, em Vai na Fé. Em seguida, começou o tema de Edwiges, em Mulheres Apaixonadas, fiquei me sentindo demais”, afirmou ela.

