As coincidências entre a rainha Camilla e a suposta amante do príncipe William, Rose Hanbury

Embora já tenham se passado mais de 30 anos desde o escândalo do caso extraconjugal do agora rei Charles III com Camilla Parker, quando ele era casado com a princesa Diana, Camilla continua sendo rotulada como a “amante” por diferentes seguidores da realeza britânica.

Agora, a história parece estar se repetindo, mas desta vez no casamento de Kate Middleton com o filho de Charles e Lady Di, o príncipe William. O príncipe de Gales foi flagrado em 2019 com Rose Hanbury, marquesa de Cholmondeley, e a história voltou à tona neste ano.

Logo, as comparações entre a atual rainha e a marquesa ganharam força nos últimos tempos, pois a história parece se repetir da mesma forma.

As coincidências entre Camilla Parker e Rose Hanbury

Romance extra-conjugal

A princesa Diana chegou a confessar que “havia três pessoas no seu casamento” ao referir-se a Camilla, por quem Charles III já havia se apaixonado antes de casar com ela. O mesmo parece acontecer entre o triângulo amoroso de William, Kate e Rose.

Amigas das esposas de seus “amantes”

Tanto a atual rainha do Reino Unido, quanto a ex-modelo tinham um relacionamento muito bom com as esposas dos homens com quem se envolveram. Parker era uma grande amiga de Diana, e continuou com a “amizade”, mesmo já estando com Charles.

Hanbury era amiga de Kate antes do escândalo de infidelidade com William se tornar conhecido, o que as levou a se distanciar completamente.

Da mesma forma, o marido da marquesa, David Rocksavage, também mantinha uma relação cordial com o príncipe de Gales, sendo hoje uma das pessoas mais importantes para o rei.

Até ao momento, o suposto caso de amor entre o herdeiro do trono com a marquesa tem sido apenas alvo de rumores. Apesar disso, Kate e William continuam parecendo mais próximos do que nunca nos vários eventos que frequentam.

