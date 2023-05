Após perder R$ 100 mil, Antônia Fontenelle chama youtuber Felipe Neto para porrada e famoso reage

Em uma nova treta, a apresentadora Antônia Fontenelle chamou o youtuber Felipe Neto para a porrada e o famoso acabou reagindo.

Durante o Morning Show da última quinta-feira (18/5), a comunicadora ficou revoltada, como detalhado pelo site Metropoles. E disse:

“O senhor Felipe Neto oferecendo advogados para me processar porque ontem eu falei: “Para de dar voz para essa gente, no caso daquela pastora, sei lá, irmã não sei o que. Então, tudo é processo. Eu escrevi aqui e vou olhar aqui para você, rapaz, e vou falar”.

“Esse é o teu modus operandi, pagar advogado para fazer assédio processual aos que não concordam com o lixo de ser humano que você é”.

“Sim, você é um lixo de ser humano. Sim, é a minha opinião. E mais, quer resolver essa parada comigo cara a cara, de preferência no ringue, sabe o Whindersson Nunes, que sobe no ringue? Quer subir no ringue comigo? Quer cair na porrada comigo, resolver esse problema que você tem comigo?”.

“Contra fatos, não há argumento. Você pode me colocar 200 advogados para me processar, você é um covarde, é isso que você é. Você acha que eu tenho medo de você?”, completou.

Felipe Neto respondeu nas redes, sobre um novo processo.

“Será processada novamente. Não aprender”.

Com informações do site Metropoles

