Após defender Leo Lins e ser cancelado, Porchat tenta amenizar falas, mas internet não perdoa

Fábio Porchat voltou ao Twitter para tentar amenizar suas falas após defender o humorista Leo Lins.

Tudo começou quando a Justiça solicitou que fosse retirado das plataformas digitais o show de Leo Lins por comentário racista.

Porchat se pronunciou à favor de Leo e escreveu: “Não gosta de uma piada? Não consuma essa piada. Se a piada não incitou o ódio e a violência ela é só uma piada [...] Ah, mas faz piada com minorias… E qual o problema legal? Nenhum”.

Não gosta de uma piada? Não consuma essa piada. Se a piada não incitou o ódio e a violência ela é só uma piada. Tem piada de todos os tipos, de pum e de trocadilho, ácida e bobinha. Tem piada de mau gosto? Tem também. Tem piada agressiva? Opa. Mas aí é só não assistir. Quem foi… — Fabio Porchat (@FabioPorchat) May 17, 2023

O comentário do humorista para defender o colega de profissão não agradou aos usuários da rede social, dizendo que aquilo não era humor, mas sim crime.

LEIA TAMBÉM: Henry Borel: Cenas exibidas no Linha Direta chocaram quem estava em casa

“Tem lei que regula o que é discurso de ódio, machismo, racismo, misoginia, xenofobia, intolerância”, disse uma pessoa.

“Dentro da lei”.



Pronto, Porchat, tu chegou no ponto: tem lei.



E tem lei que regula o que é discurso de ódio, machismo, racismo, misoginia, xenofobia, intolerância.



Não tem lei pra censurar piada, poesia, livro, palestra, mas TUDO que se fala está sob o jugo da lei.



TUDO. — William De Lucca (@delucca) May 17, 2023

Porchat tenta amenizar comentário

Após as inúmeras críticas, Fábio voltou ao Twitter para tentar amenizar a questão, mas não deu muito certo.

Ele tuítou: “Tenho conversado e trocado com muita gente legal que veio me procurar e que eu procurei. As conversas tem gerado muito aprendizado. Assim que tem que ser.”

Tenho conversado e trocado com muita gente legal que veio me procurar e que eu procurei. As conversas tem gerado muito aprendizado. Assim que tem que ser. 🥰 — Fabio Porchat (@FabioPorchat) May 18, 2023

Contudo, o comentário só inflamou ainda mais a discussão. “Tá na hora de cobrar responsabilidade de vocês!”, disse uma pessoa. “Com essa tua idade, dinheiro, acesso à informação, o meio que vc trabalha, só agora você tá aprendendo?”, questionou outra.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ VÍDEO: Veja a reação de Vin Diesel ao escutar a música de Ludmilla em ‘Velozes e Furiosos 10′

⋅ Momento paizão: Cesar Tralli mostra momento fofo ao lado da filha; veja as fotos

⋅ ‘Misericórdia’: Após assalto, Lucas Viana faz alerta em suas redes sociais