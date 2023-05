Após batalha contra o câncer, Andy Rourke, baixista do The Smiths morre aos 59 anos

O músico Andy Rourke, baixista do The Smiths, faleceu aos 59 anos após perder uma batalha contra o câncer de pâncreas.

Conforme publicado pela Monet, a morte de Andy foi confirmada por seu antigo companheiro de banda, Johnny Marr, na manhã desta sexta-feira, 19 de maio. O anúncio foi feito por Marr em seu Twitter, e em pouco tempo alcançou diversos fãs da banda.

“É com profunda tristeza que anunciamos a morte de Andy Rourke após uma longa luta contra o câncer de pâncreas. Andy será lembrado como uma alma gentil e bonita por aqueles que o conheceram e como um músico extremamente talentoso pelos fãs da música. Pedimos privacidade neste momento triste”.

Estilo único

Andy Rourke e o baterista Mike Joyce foram responsáveis por moldar parte do estilo musical que ganhou amplitude nos anos 80. Adaptando o ritmo de batidas fortes aos acordes melódicos da guitarra, os The Smiths rapidamente se tornaram uma referência na década de 1980, influenciando diversas outras bandas da cena musical.

Em pouco tempo, diversos artistas que dividiram o palco e se inspiraram em Andy comentaram sobre a perda do baixista e relembraram as contribuições do músico.

Por meio de uma declaração emocionada, Mat Osman, guitarrista do Suede, elogiou as habilidades de Andy: “Ah cara! Descanse em paz Andy Rourke! Um baixista raro cujo som você consegue reconhecer imediatamente. Lembro de tocar Barbarism repetidamente tentando aprender o riff e me maravilhando com esse funk de aço conduzindo a faixa”.

Já Stephen Street, produtor musical que trabalhou com a banda, relembrou a personalidade do músico. “Andy era um músico excelente e um cara adorável. Ainda não consegui ler nenhuma outra notícia sobre detalhes, mas envio minhas mais profundas condolências e pensamentos a seus amigos e familiares”.

Ao longo de sua trajetória com o The Smiths, Andy lançou quatro álbuns e emplacou três sucessos no top 10 entre os anos de 1982 e 1987.