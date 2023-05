“Vou ser delegada-chefe”, Jojo Todynho dá primeiro passo e vai estagiar com juíza famosa

Em seu stories nesta quarta-feira, a cantora Jojo Todynho comemorou sua entrada oficial para o meio jurídico como estagiária de uma conceituada juíza do Rio de Janeiro. Que isso? Eu tô em outro patamar”, celebrou nas redes a estudante de direito.

E para assumir seu mais novo emprego a cantora já avisou que vai correr para montar seu look. “Vou ter que correr lá no Village Mall e comprar aquele look de milhões, porque pasmem: eu vou estagiar com uma das melhores juízas, dra. Tula Mello”, afirmou.

Embora sequer tenha completado o primeiro ano de Direito, a cantora tem planos grandes para sua carreira na advocacia, assim que concluir o curso e passar no teste da OAB: “Futura advogada e delegada chefe da DEAM [Delegacia de Atendimento à Mulher], esse é o meu objetivo”, disse no vídeo compartilhado nas redes.

LEIA TAMBÉM: “Se a Globo não mostra eu mostro”: Veja a cena de beijo lésbico que a Globo cortou na TV aberta em ‘Aruanas’

As informações foram compartilhadas por Jojo, que estava acompanhada de sua advogada, durante uma live, onde ela também já anunciou qual será o nome de seu escritório de advocacia quando se formar: “Um Tiro de Justiça será o nome do meu futuro escritório”, disse. Pouco depois ela foi advertida pela pela advogada que escritórios não podem ter nome fantasia, o que a deixou indignada: “Não pode? Poxa”, resignou-se.

“Nescafé é do mal”

Cariucha ataca Jojo Todynho (Reprodução/Instagram)

Após a cantora Anitta falar no podcast ‘Quem Pode, Pod!’ que sua briga com Pablo Vittar foi causada por envolvimento de terceiros, a funkeira Cariúcha postou stories acusando Jojo Todynho.

“Anitta está aí para confirmar. Viu que a Nescafé é do mal? Mas gente, as máscaras sempre caem! Estou aguardando teu processo, hein Nescafé? Porque tu é muito garganta! Tu fala muito! E ó, estou em Nova Iguaçu, qualquer coisa broto aí em Bangu. Pode vir arrumar confusão na minha porta”.

Jojo também respondeu pelas redes: “O meu caráter é um só, amizade onde você tem que baixar a cabeça não é amizade, não é válido. Não estou aqui para ser chofer de ninguém. Eu não bato palma para ninguém, não tô aqui para ser refém de amizade por causa de status. O status é dar um amparo para minha família. Deus não abençoa pessoas safadas.”