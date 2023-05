Viih Tube e Eliezer comemoram venda de R$ 2 milhões da marca infantil que lançaram no Dia das Mães

Segurando a pequena Lula nos braços, a influenciadora Viih Tube não acreditou quando o marido Eliezer trouxe o balanço do primeiro dia de vendas da marca que o casal lançou no dia das Mães, a Baby Tube, com produtos e brinquedos infantis.

“Gente, eu ainda não to acreditando, parece que é mentira, mas também estava com muito medo. O Eli que tá cuidando de tudo e eu não sabia ainda o número do faturamento completo”, disse em uma postagem nos stories.

Isso porque o ex-BBB Eliezer anunciou para ela que a marca tinha vendido apenas 2 nos primeiros dias no ar. Viih questiona: “Só dois?”. E é quando Eli completa “R$ 2 milhões”. A influencer acha que é trolagem do marido e pede para ver o demonstrativo do site.

“Gente, ainda to achando que é mentira kkkk tá trolando”, postou nos stories.

Mas a notícia real. A Baby Tube, de acordo com notícia divulgada pelo jornal O Globo, teve mais de 30 mil pedidos em apenas 24h no ar e faturou cerca de 2 milhões apenas nos primeiros dias de operação.

Enquanto comemora as boas notícias na área empresarial, a influencer usa seu Instagram para falar sobre a maternidade e dar dicas às futuras mães.

Na postagem de quarta-feira, a ex-bbb dividiu com suas seguidoras como é o cantinho da amamentação que ela montou na casa de sua mãe, onde está desde o nascimento da filha, com os apetrechos para facilitar a alimentação do bebê e dar conforto à mãe, como a poltrona, a almofada de amamentação e os utensílios necessários durante todo o processo.

“Você vai ficar muitas horas do dia amamentando, o conforto nesse momento ajuda muito, até porque você bem posicionada facilita tudo! Só não sei se a longo prazo vou conseguir manter kkkk”, disse na postagem.