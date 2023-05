VÍDEO: Filho de Andressa Urach ainda se espanta ao ser reconhecido nas ruas: “Ficam me encarando”

A ex-modelo Andressa Urach e o filho mais velho, Arthur, passaram a viver na cidade de Arroio do Meio, a pouco mais de 120 km de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde trabalham em um salão de beleza. Em um vídeo publicado pela ex-miss Bumbum no seu canal do YouTube, o garoto diz que ainda não está acostumado ao ser reconhecido nas ruas por ser filho da famosa (veja abaixo).

“Não sei o motivo, mas as pessoas gostam de ficar me encarando aqui. Tipo, literalmente. Do nada, olho pro lado, e tem alguém me encarando”, disse Arthur no vídeo. Em seguida, Andressa afirmou: “É porque eles ainda não te viram aqui na cidade, que é pequena”, disse.

Arthur continuou: “Mas quando eu ia no shopping também no Iguatemi também ficavam me encarando”, afirmou. “Mas é porque às vezes te reconhecem, já te viram nas redes sociais, nas notícias”, justificou a ex-modelo.

“Um dia no shopping uma senhorinha me parou e perguntou: ‘Tu é filho da Andressa?’ (...) Outra vez eu estava em Gramado [RS] e me reconheceram e depois te reconheceram”, relatou o filho.

“Muitas vezes as pessoas ficam olhando, pois ficam pensando: ‘de onde eu conheço?’, ‘de onde eu já vi?’”, concluiu a loira, enquanto mãe e filho seguiam para tirar o Título de Eleitor do rapaz.

Visita ao filho mais novo

No último dia 13, véspera do Dia das Mães, Andressa contou aos seus seguidores que visitou o filho caçula, Leon, que mora com o pai desde o divórcio conturbado do casal, em fevereiro deste ano.

“Acabei de chegar lá do Leon, passei a tarde com ele, enquanto o Arthur trabalhava na barbearia”, relatou ela. No domingo (14), enquanto almoçava com a mãe em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ela voltou a falar sobre o pequeno. “Estamos em família, só faltou o Leonzinho, mas se Deus quiser em breve ele estará com a gente”, disse a ex-miss Bumbum.

Apesar dos atritos que resultaram em uma briga na Justiça pela guarda do menino, a ex-modelo contou que eles dois se entenderam e convivem em harmonia para o bem de Leon.

