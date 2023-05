VÍDEO: Carolina Dieckmann faz visita surpresa e emociona a amiga Preta Gil: “Chorei muito”

A cantora Preta Gil, que segue em tratamento contra um câncer no intestino, recebeu uma surpresa pra lá de especial na quarta-feira (17). Ela postou em seu Instagram o momento em que se emocionou com a visita de Carolina Dieckmann (veja abaixo). As duas são amigas de longa data e a atriz também aproveitou o encontro para se declarar.

Nos stories do seu Instagram, Preta falou sobre a surpresa da amiga: “Meu dia está sendo muito especial. Eu acordei, fui fazer fisioterapia, a Malu entrou no quarto e disse: ‘Tem uma surpresa pra você na sala’. Eu achei que era um bolo, da Bia, um doce, um pão delícia, mas olha só o meu pão delícia [mostrou Carolina Dieckmann, enquanto se abraçavam]. Ai gente, eu não aguentei, chorei muito”, contou.

“Ela veio almoçar comigo, vai voltar que ela tem gravação [da novela] hoje à noite. Minha outra amiga me disse: ‘A Carol te fez bem, pois você está ótima hoje’. Você me faz bem, você é meu sol. Te amo”, continuou a cantora.

Carolina Dieckmann também postou uma foto abraçada com a amiga em seu perfil no Instagram e escreveu na legenda: “Às vezes eu venho te ver por fora, mas te vejo todo dia aqui dentro”, colocando um emoji de coração.

Logo a postagem estava cheia de comentários de fãs enaltecendo a amizade entre Carol e Preta. “Eu só queria ter um amigo(a) como você é pra Pretinha! Deve ser uma sensação de proteção incrível poder contar alguém. Tipo uma pessoa que não pergunta se você está bem, ela vai ate você pra saber se você está bem! Pq na real, as vezes tudo que a gente precisa é só de um abraço”. escreveu um seguidor da atriz.

“Nas horas mais difíceis só os de verdade ficam”, destacou outra. “Em meio a tantas pessoas frias, sem amor, sem verdade, ver uma foto quentinha e cheia de amor, carinho, traz uma paz no coração e sentimento de que, ainda existe amizade e amor!”, ressaltou mais uma fã.

Tratamento contra câncer

Preta Gil descobriu o câncer no intestino em janeiro deste ano. Desde então, ela passa por tratamento e compartilha com seus fãs os altos e baixos que enfrenta diariamente.

Recentemente, ela decidiu responder uma fã sobre o lado bom da descoberta da doença. “A gente fica se perguntando qual o lado bom das coisas ruins que acontecem com a gente, na vida. Eu tenho entendido que há muitas coisas boas que o câncer me trouxe e uma delas é eu sentir em vida esse amor pulsante de vocês por mim”, começou ela.

Em seguida, Preta voltou a falar que diariamente recebe mensagens de carinho, seja pelas redes sociais ou por pessoas próximas: “Amor de pessoas que eu conheço, de pessoas que eu não conheço, de pessoas que estavam afastadas, de quem ora por mim, de todas as religiões, isso é realmente um presente. Está sendo gratificante viver este amor intenso. Então, este é um lado muito bom que esta doença me trouxe”.

