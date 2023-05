“Um dia de cada vez”: Simony compartilha foto voltando para casa após internação para tratar câncer

A cantora Simony deu uma boa notícia para seus fãs nesta quinta-feira ao compartilhar que teve alta hospitalar e obteve autorização dos médicos para continuar seu tratamento contra câncer no intestino em sua casa.

Simony foi internada na segunda-feira e agora deve ficar um período em casa e depois voltar novamente ao hospital para receber a medicação. Essa deve ser a rotina da cantora pelos próximos três ou quatro meses, segundo a assessoria dela.

“Gratidão Deus por estar voltando para casa. Um dia de cada vez”, escreveu em seu Instagram, com uma foto onde usa um par de óculos escuro e um pano sobre os cabelos.

Desde que voltou a ser internada, Simony não esconde dos seus seguidores que não está sendo fácil passar por mais essa provação. “A Luta é diária, não menstruo mais, sinto dores nas articulações, irritabilidade e calorões, tempos difíceis sim, mas aprendi a transformar a DOR em FORÇA e a SUPERAÇÃO a minha maior MOTIVAÇÃO”, postou.

CÂNCER VOLTOU

A cantora Simony descobriu o câncer no intestino grosso em agosto do ano passado e iniciou o tratamento na época e em março deste ano comemorou o fim do tratamento e estava confiante na remissão da doença, mas em abril deste ano foi necessário reiniciar a medicação contra a doença.

“Nós vamos ter que reiniciar o tratamento, um tratamento novo de quimioterapia e imunoterapia. Eu sempre fui muito sincera e muito agradecida por tanto amor e carinho que eu recebo de vocês. E nessa nova etapa o que espero é isso: as orações, as rezas, as energias positivas que vocês mandam para mim”, disse aos seus seguidores quando soube que a doença havia voltado.