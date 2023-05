Shakira brasileira? A nova música que revela infidelidade sofrida por cantora sertaneja

Entrando no clima de inspiração após traições e decepções no amor iniciada por Shakira, Gabi Martins lancou seu mais novo clipe, “Indereço”, que levou esse nome depois de que a artista pegou seu então namorado Lincoln Lau trocando mensagens com a suposta amante Kamille Loquetti e cometendo o erro de português.

A sertaneja de 26 anos colocou o colunista “fofoqueiro” Léo Dias para participar do vídeo, assim como a amiga Deolane Bezerra, Jojo Toddynho e um sósia do ex.

Além de traições, a ex-BBB expôs após o término mensagens mostrando que o ex fazia ameaças e a chantageava.

Depois de receber mensagens de mulheres que passavam pelo mesmo e estavam superando o abuso psicológico sofridos em relacionamentos, ela decidiu iniciar o projeto musical. Inclusive, uma parte dos lucros de um evento da artista será destinada a uma instituição que combate a violência psicológica contra a mulher.

“Hoje me sinto aliviada de falar tudo o que eu passei. Recebi muitas mensagens de mulheres que também passaram por isso. (...)Ao mesmo tempo que é um desabafo, é um deboche. Quis fazer de uma forma mais leve”, explicou Gabi para a Quem.

Ela acrescentou que a terapia e o apoio da família a ajudaram a passar por esse trauma, pois foi amparada e se curou escrevendo o que viveu.

É importante recordar que a modelo Kamille Millane, apontada como a pivô do término de Gabi Martins e Lincoln Lau, disse em vídeos postados em seu Intagram que pretende entrar na Justiça caso se sinta exposta de alguma forma com a música.

“Não sei se eu sento e choro, ou se eu espero a música sair para resolver”, disse na ocasião.

Confira o vídeo do clipe de “Indereço” a seguir:

