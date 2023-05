‘Sensacionalista’: Patrícia Poeta foi ‘massacrada’ ao falar sobre tragédia

Patrícia Poeta foi duramente criticada nesta quinta-feira (18), quando começou o Encontro entrevistando o filho de uma mulher que morreu depois de ser atropelada. Para muitos anônimos, a ideia de levar parentes de vítimas para o programa era algo “terrível” e “sem sentido”.

Enquanto muitos seguiam apelidando o programa da Globo de Cidade Alerta com Patrícia Poeta, outros afirmavam que a produção segue sendo “antiética” ao começar a atração com notícias pesadas: É tão antiético o Encontro falando com as vítimas e familiares das vítimas logo depois de tragédias e ainda mostrando as imagens o tempo todo”, escreveu uma pessoa.

Entre o Hora1 e o BD Brasil são 5 horas de jornalismo. Aí o EncontroCom PPoeta, começa com notícia triste (que acabou de ser dada no BDBrasil), com aquele clima pesado. Cadê a leveza do programa? Lembro que com a Fátima o programa começava com o astral lá em cima#Encontro — Rafael Corinthiano (@RafaelA82464635) May 18, 2023

Há quem também tenha alertado a direção do programa que deixaria de acompanhar o matinal, já que agora era um programa sensacionalista: “Cara, sério isso? O rapaz perdeu a mãe, viu toda a cena acontecer na frente dele e esse programa ainda faz questão dele reviver essa situação em rede nacional. O Encontro está cada dia pior, sensacionalismo puro”.

LEIA TAMBÉM: Bomba cai no colo de Manoel Soares; famoso decide futuro ao lado de Patrícia Poeta

Mesmo com o fim da entrevista com o filho da vítima, que perdeu a mãe depois de um atropelamento, as críticas seguiram pela manhã. Pelo Twitter, uma pessoa disse que era inaceitável o programa ter entrado em uma onda de crimes e criticou o fato da vítima precisar “relembrar toda a cena e vivenciar um momento tão ruim”.

Manoel Soares não deu certo no Encontro. Não querem Manoel Soares no É de Casa. Manoel Soares já está criando confusão no Papo de Segunda (GNT).

Quem é o problemático?#Encontro #edecasa #papodesegunda — 🐳🦚🐛na paz 🤙🌻🍞 (@malicedan) May 18, 2023

Um anônimo também destacou que durante a conversa, Patrícia Poeta ficou repetitiva e tentando colocar o dedo na ferida: “O Encontro está repetitivo. Esse programa deveria ser mais leve e interessante. Exemplos de Superação! Cadê a bebezinha que foi achada na Pampulha?”.

Além das notícias do dia, Patrícia Poeta também conversou com o ator Jackson Antunes, que falou da reprise da novela O Rei do Gado e também de seu personagem em Todas as Flores, folhetim exibido pelo Globoplay. O famoso também participou do TBT do Encontro, relembrando fatos importantes da carreira na televisão.

Ao lado de Patrícia Poeta, ator Jackson Antunes relembra personagens no Encontro (Reprodução/Globo)

LEIA TAMBÉM: Sai Patrícia Poeta e fica Manoel? Última missão dele no Encontro foi revelada