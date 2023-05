“Se a Globo não mostra eu mostro”: Veja a cena de beijo lésbico que a Globo cortou na TV aberta em ‘Aruanas’

O corte pela segunda vez de um beijo lésbico na Globo, desta vez na série Aruanas, entre Olga e Ivona (Camila Pitanga e Elisa Volpatto), foi duramente criticado pelos internautas nas redes sociais, que classificaram o ato como “censura”.

A série foi criada exclusivamente para o canal streaming Globoplay, mas também é transmitido na TV aberta todas as terças-feiras, na faixa das 23h.

Com duração de 10 segundos, o beijo intenso e profundo entre as personagens foi cortado para parecer apenas ‘um selinho’ na versão exibida pelo canal aberto. Para assistir na íntegra é necessário ver no canal de streaming.

Essa é a segunda vez que a emissora corta um beijo de personagens gays femininos. O primeiro foi com os personagens Clara e Helena, papéis de Regiane Alves e Priscila Sztejnman na novela Vai na Fé.

Nas redes, os internautas subiram a hashtag ‘#Globoapoiacensura’ e rapidamente o canal emitiu comunicado dizendo que os cortes atende a estratégias da emissora. “Toda novela está sujeita a edição. Uma rotina que atende às estratégias de programação ou artísticas. Isso, inclusive, é sinalizado nos resumos de capítulos divulgados pela Globo”.

