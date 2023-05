Sai Patrícia Poeta e fica Manoel? Última missão dele no Encontro foi revelada

A saída de Manoel Soares do Encontro com Patrícia Poeta já é vista como certa nos bastidores da Globo. Mas, antes de deixar o matinal, que anda conquistando oito pontos de audiência, o famoso terá uma última missão para cumprir.

Ao que tudo indica, os fãs do programa vão ouvir o apresentador falar muito, já que ele será responsável por substituir Patrícia Poeta durante suas férias, que estão programadas para julho, se nada mudar até lá, é claro.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, durante o período de descanso da apresentadora titular, Manoel será o único responsável por comandar a atração. Mas, ele também será acompanhado por Tati Machado, responsável por levar as notícias dos famosos, e de Michelle Loreto, no Bem-Estar.

Patrícia Poeta deve seguir em Manoel Soares no comando do Encontro (Reprodução/Globo)

Porém, depois deste período, Patrícia Poeta retorna ao seu posto e Manoel Soares deve deixar o Encontro definitivamente. Com isso, existe a possibilidade de Thiago Oliveira ir para o programa diário, mas caso isso seja acertado ele não deve assumir o posto deixado pelo também apresentador do Papo de Segunda, deixando a jornalista sozinha no estúdio.

Manoel Soares não aceitou proposta da Globo

Manoel Soares não teria aceito deixar o programa antes do mês de julho, quando é prevista uma mudança radical no Encontro com Patrícia Poeta. Segundo o colunista Alessandro Lo-Bianco, do A Tarde é Sua, a Globo teria chamado o famoso e feito uma proposta para acabar com as polêmicas, mas ele teria recusado.

“No início desta semana, na segunda-feira, a Globo pela primeira vez sentou para negociar colocar um fim nessa briga. A Globo fez um movimento para tentar antecipar essa saída do Manoel”, começou o jornalista, que já chegou a ser alvo de um processo movido por Patrícia Poeta.

Em crise no Encontro, Manoel Soares não aceitou deixar o matinal de Patrícia Poeta antes de julho (Reprodução/Globo)

Em seguida, Lo-Bianco contou que a direção da emissora carioca teria feito um “movimento, de certa forma, muito agressivo para o Manoel aceitar” e por isso ele não decidiu não aceitar. Segundo o colunista da RedeTV!, que trabalha ao lado de Sonia Abrão, a Globo chamou o apresentador para falar que a corda já estourou para todo mundo e eles fizeram uma proposta para que ele fizesse um comunicado em comum com a Globo.

Neste comunicado, Manoel assumiria que pediu para sair do Encontro com Patrícia Poeta para se dedicar ao Papo de Segunda, programa que comanda no GNT: “No comunicado eles iriam ali, de alguma maneira, dizer que o Manoel sairia do Encontro para encarar um novo desafio”, disse Alessandro Lo-Bianco.

