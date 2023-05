Roupas de brechó e cigarros levaram ao fim do casamento de Roberto Justus e Adriane Galisteu

Uma declaração do empresário Roberto Justus ao podecast Bagaceira Chique, comandado por Luciana Gimenez, está dando o que falar.

Segundo o Splash, durante sua participação o empresário revelou os motivos que levaram ao término de seu relacionamento com Adriane Galisteu e como ele conheceu a atual esposa.

No episódio, Justus compara seu relacionamento com Adriane com o atual casamento, com Ana Paula Siebert, sua quinta esposa. Para ele, tudo foi questão de maturidade e gostos similares.

Apesar de ter iniciado com uma “paixão fulminante”, o relacionamento de Justos com Galisteu durou apenas dois anos, entre namoro e casamento. “Outro dia ela falou uma coisa muito legal, que a gente era muito imaturo. E ela tem toda razão. Eu não era tanto, já tinha 43 anos, mas ela estava no auge da carreira com seus 27, 28 anos”.

“Dri gostava de jantar de madrugada, e eu janto às 20hrs. Sou todo careta e gosto das coisas mais certinhas, enquanto ela é descontraída. Ela se veste no brechó e é zero patricinha. Também fumava cigarro na época e eu sou super contra isso”.

“São coisas que não davam. Tentei fazer ela parar, mas não consegui. Tem coisas que são difíceis de conviver”, revela o empresário.

Relacionamento atual

Casado com Ana Paula Siebert, sua quinta esposa e mãe de sua filha mais nova, Vicky, o empresário conta que o que o une com a esposa são suas similaridades.

“Ela é toda patricinha, e eu, mauricinho. A casa tem que estar arrumadinha, perfeitinha. A gente gosta disso”, conta.

Sobre como se conheceram, ele brinca: “A convidei para fazer o programa ‘O Aprendiz, o retorno’ e em vez de ganhar o programa, ela ganhou o apresentador. Estamos juntos há 10 anos”.

“Eu tinha acabado de me separar da Tici, não tinha nem um mês e pouco que estávamos separados. A Ana Paula entrou na minha sala porque estava na lista para fazer parte do elenco. Tinha se mudado para São Paulo alguns meses antes e acabado a faculdade de Direito”, finaliza Justus ao contar sobre como conheceu a atual esposa.

