‘Nojo desse Fábio Porchat’: Humorista foi cancelado após defender Leo Lins

Depois que a Justiça decidiu retirar das plataformas digitais o show de Leo Lins, o humorista e apresentador da Globo Fábio Porchat não ficou quieto e acabou sendo cancelado nas redes sociais, onde foi criticado por pessoas que chegaram a chamá-lo de nojento.

Pelo Twitter, alguns perfis questionaram o humorista sobre o uso de preconceito para tentar fazer rir: “Negro não consegue achar emprego, mas na época da escravidão já nascia empregado e também achava ruim”...isso é humor Fábio Porchat? Esse cara é humorista? Você defende isso?”, perguntou um internauta.

Se cada pessoa que se ofender com uma piada resolver tirar ela do ar não sobra um preto um trans uma pessoa c autismo ne porchat teu comedia https://t.co/Vry4mC2Gua — clube da thalia (@thaliazzzy) May 18, 2023

Um outro ficou chocado ao ver que o apresentador, famoso no cinema e também com o programa Que História é Essa Porchat, no GNT, defende piadas que foram classificadas como de “mal gosto” e perguntou: “Você sabe a semelhança de um humorista brasileiro e os militares em geral?”.

“Eu nunca ri de absolutamente nada que o Porchat disse como piada. E acho que ele faz pouquinho pra se dar essa importância toda, paladino da comédia”, escreveu outro. Mas, além dele, outros humoristas como Paulo Vieira e Tatá Werneck também foram apontados como humoristas ruins.

Não tem argumento, não tem defesa.



Pior são outros como o Porchat tentando defender isso. — Júlio Barreto (@juquiaramos) May 18, 2023

Fábio Porchat arruma confusão ao defender Leo Lins na web

Os problemas de Fábio Porchat começaram quando o famoso fez uma publicação no Twitter, que foi vista como uma defesa ao humorista, que teve seu show de humor Perturbador retirado das plataformas digitais por decisão da Justiça de São Paulo.

Na rede social, o apresentador da Globo escreveu: “Não gosta de uma piada? Não consuma essa piada. Se a piada não incitou o ódio e a violência ela é só uma piada. Tem piada de todos os tipos, de pum e de trocadilho, ácida e bobinha. Tem piada de mau gosto? Tem também. Tem piada agressiva? Opa. Mas aí é só não assistir”.

Não gosta de uma piada? Não consuma essa piada. Se a piada não incitou o ódio e a violência ela é só uma piada. Tem piada de todos os tipos, de pum e de trocadilho, ácida e bobinha. Tem piada de mau gosto? Tem também. Tem piada agressiva? Opa. Mas aí é só não assistir. Quem foi… — Fabio Porchat (@FabioPorchat) May 17, 2023

Porchat ainda escreveu que as pessoas que foram assistir Leo Lins adoraram o show e que “riram muito” das piadas: “Quem não gostou das piadas são os que não foram. Pronto, assim que tem que ser. Ah, mas faz piada com minorias… E qual o problema legal? Nenhum. Dentro da lei pode-se fazer piada com tudo tudo tudo”.

Em outra crítica, um perfil do Twitter criticou o fato do humorista falar que é só não assistir o show de Leo Lins: “Impressionante como um cara supostamente inteligente não entende as consequências de propagar ‘humor’ que perpetua um sistema de opressão e discriminação. Ter que explicar isso nos dias de hoje... Que feio, Porchat”.

