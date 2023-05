MC Mirella revela perrengues na reta inicial da gravidez: ‘Estou seca!’

Os seguidores da funkeira MC Mirella foram surpreendidos por um desabafo da cantora na última quarta-feira (17). Em uma publicação realizada em seu perfil do Instagram, a cantora revelou estar passando por momentos complicados ao longo do primeiro mês de gestação.

Conforme publicado pela CARAS, Mirella está a espera de seu primeiro filho com o dançarino Dynho Alves e está sofrendo com os enjoos da fase inicial da gestação.

Em tom de desabafo, a cantora revela: “Emagreci 5kg! Estou seca! Comecei com 53Kg e estou com 47Kg de tanto que vomito”, começa Mirella.

Seguindo com o desabafo, a funkeira conta estar triste com a situação já que está abaixo de seu peso normal em um momento no qual a tendência é perder ainda mais peso. “A tendência é baixar mais ainda. Que eu consiga comer mais logo”, pede.

Preocupação com o bebê

Em outro momento, Mirella desabafou no Twitter onde revelou aos seguidores estar preocupada com a saúde do bebê diante da baixa quantidade de comida que ela consegue ingerir.

a criança não come, eu tô desesperada já 🥲 — mirella ⚡️ bad mi (@xbadmix) May 17, 2023

“A criança não come, eu tô desesperada já”, revela Mirella, “Não consigo comer nada, tô enjoando de literalmente tudo e tudo o que eu como, eu vomito”.

Em pouco tempo, diversos seguidores da funkeira fizeram o possível para tranquilizá-la e compartilharam suas próprias experiências de vida.

não consigo comer nada, tô enjoando de literalmente tudo e tudo que eu como eu vomito, check bora pro médico amanhã se isso continuar — mirella ⚡️ bad mi (@xbadmix) May 17, 2023

“Relaxa, é super normal! Eu também era assim. Quando dava vontade de comer algo não tinha nem graça, botava tudo para fora. Não conseguia nem sair na rua de cima de casa que eu já passava mal”, revelou uma seguidora.

“Come comida fria. Tenta salada e tomate. Arroz e feijão tem que comer quase gelado, comida quente enjoa. Assim que sair da cama já come bolacha de água e sal, bolacha de gengibre ajuda muito nos enjoos, água gelada e coisas do tipo. Não pode deixar o estômago vazio que dá mais enjoo”, aconselhou outra.

“Geralmente melhora com 13 semanas e dá pra curtir mais a gestação” comentou outra seguidora tentando acalmar Mirella.

