Georgina Rodríguez, parceira de Cristiano Ronaldo, se encanta com declaração da filha: ‘É a melhor’

O período da manhã foi de derreter o coração no lar de Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo, com um trecho registrado nesta quinta-feira (18). A modelo compartilhou um vídeo emocionante em que sua filha, Alana Martina, de cinco anos de idade, se declara enquanto estão reunidos na mesa.

Derretida com a fala da filha, Georgina não hesitou em compartilhar um story para seus quase 50 milhões de seguidores no Instagram. Enquanto estavam à mesa com Alana e os irmãos, os gêmeos Mateo e Eva, a modelo recebeu uma declaração apaixonante da pequena.

“Mamãe, você não é bonita, é lindíssima”, disse a pequena Alana. Ao questionar o porquê de sua declaração, a filha da modelo respondeu: “É porque é a melhor mãe.”

Acompanhada por milhões de seguidores, o vídeo do momento emocionante entre mãe e filha também pode ter derretido os fãs da modelo. Além de Alana, Georgina ainda é mãe de Bella Esmeralda, de um ano, ambas fruto de seu relacionamento com Cristiano Ronaldo. Fora a dupla, o craque ainda é pai de mais três filhos: Cristianinho, de 12 anos, e os gêmeos Eva e Mateo, de cinco, nascidos por meio de barriga de aluguel.

Conheça Georgina Rodríguez

Por trás de todas as polêmicas envolvendo a modelo, cotidiano em redes sociais, capas de revista e vida de luxo, a segunda série documental da companheira de Cristiano Ronaldo, ‘Soy Georgina’, se encontra disponível na Netflix.

A produção documental retrata diversos lados de Georgina, tanto em sua vida pública quanto seus aspectos pessoais. A trama, que promete mergulhar no mais profundo da personalidade da famosa, teve sua segunda temporada lançada na plataforma de streaming no dia 24 de março deste ano.

Bastante ativa nas redes sociais, a modelo tem ganhado cada vez mais visibilidade na mídia e por meio de seus seguidores.

