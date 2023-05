Ex-atriz de Malhação comemora mudança de nome no Instagram após transição de gênero

Após fazer um apelo nas redes sociais, Nila finalmente conseguiu mudar o nome de usuário no Instagram. A atriz, conhecida por dar vida ao personagem Michael em ‘Malhação Vidas Brasileiras’ (2018), comemorou a alteração do nome nas redes.

Embora a artista que antes atendia por Pedro Vinícius tenha passado pelo processo de transição há três meses, a mudança de nome no Instagram ocorreu apenas nesta quinta-feira (18). Nila chegou a compartilhar um apelo em seu perfil, na última terça-feira (16), como uma tentativa de recorrer à alteração do nome de usuário.

Para celebrar a conquista, a atriz compartilhou um registro enfatizando o novo @ na rede social, acompanhado de um texto de agradecimento.

Confira a postagem de Nila

“Obrigada! Muito, muito obrigada a todas as pessoas que participaram disso aqui. Eu não tive tempo de responder todo mundo que mandou mensagem oferecendo alguma ajuda aqui, mas fico feliz que a próxima vez que eu me dirigir a todas elas eu estarei apenas agradecida”, iniciou Nila.

“Não sei se essa é a melhor foto para o momento”, escreveu, em tom de brincadeira. “Honestamente, eu não sou muito de tirar foto e postar direto assim, mas hoje me dei essa colher de chá.”

“Eu uso o Instagram desde a adolescência, e amava! Mas depois que me tornei uma ‘figura pública’ esta rede social perdeu toda a graça pra mim, justamente porque eu achava que eu não podia ser eu mesma aqui”, seguiu o texto,

“Mas dá pra ver que de 2018 pra cá muita coisa mudou. O tratamento e a forma que as pessoas usam essa plataforma e como elas se identificam com outras pessoas aqui se transformou muito. Sinto que, atualmente, os melhores momentos que eu tive no Instagram foram quando eu pude ser eu mesma, foi aí que eu comecei a me conectar melhor com a galera que me segue e me acompanha aqui. A gente sempre é melhor quando podemos ser tudo o que somos. Obrigada, amores!”, finalizou.