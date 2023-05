‘Eu nasci mulher’: Protagonista transexual é certeza em novela da Globo

Maria Clara Spinelli vive primeira protagonista transexual no remake de Elas por Elas (Reprodução/Instagram)

Depois do sucesso de Pantanal no horário nobre, a direção da Globo pretende avançar com o projeto de recriar novelas clássicas em outros horários. Desta vez, o remake da novela Elas por Elas deve ser um dos acertos para a faixa das 18 horas, que atualmente exibe Amor Perfeito. Porém, mesmo antes das gravações começarem, a trama virou notícia ao anunciar que a personagem principal é transexual.

Após viver as personagens Anita de Salve Jorge, em 2012, e Miraceli de A Força do Querer, de 2017, a atriz Maria Clara Spinelli vai viver a primeira protagonista transexual da TV Globo. Na trama, ela será Renê, que depois de vinte e cinco anos em um corpo masculino, passa pela transição de gênero e começa a se chamar Renée.

Maria Clara Spinelli já participou de outras novelas na Globo (Reprodução/Instagram)

Na versão original, o personagem foi interpretado por Reginaldo Faria. Ele também era irmão de Rubão (Ivan Cândido) e cunhado de Carmem (Maria Helena Dias). Ao longo da trama, apaixona-se por Yeda (Cristina Pereira).

A história da personagem será explicada no decorrer da história, que inicialmente aparecerá na primeira fase como Renê e passará pelo processo de transição. Reneé aparecerá após uma passagem de tempo de 25 anos.

Segundo a colunista do jornal O Globo, Patrícia Kogut, o remake de Elas por Elas deve estrear no segundo semestre e ainda está escalando o elenco da novela, que foi originalmente ao ar em 1982 e conta a história de vida de sete mulheres, em idades entre 40 e 50 anos e com personalidades bem diferentes.

A atual versão deve contar com a direção artística de Amora Mautner, e escrita pelos autores Thereza Falcão e Alessandro Marson. O remake da novela também pode contar com Cássio Gabus Mendes, que participou da primeira edição.

Diferente da versão original, o remake de Elas por Elas deve ser gravado na cidade do Rio de Janeiro, onde ficam os estúdios da TV Globo, e não em São Paulo, como a primeira versão.

Além de Maria Clara Spinelli, o remake e Elas por Elas deve contar com Deborah Secco, que deve viver Lara, que na versão original se chamou Márcia e foi vivida pela atriz Eva Wilma.

O ator Lázaro Ramos também pode voltar à Globo para a novela onde deve viver Mário Fofoca, papel que foi de Luís Gustavo na versão original da trama. Quem também pode entrar para o elenco da novela é a atriz Thalita Carauta, sucesso como Mauritânia em Todas as Flores.

