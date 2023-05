“Esperei 22 anos por esse momento”: Fiuk entra no carro de Vin Diesel em ‘Velozes e Furiosos 10’

O cantor e ex-BBB Fiuk, de 32 anos, teve a oportunidade nesta quarta-feira de entrar no icônico Dodge Charger dirigido pelo personagem Dominic Torretto (Vin Diesel) na franquia Velozes e Furiosos.

“Esperei 22 anos por esse momento e ele chegou… passa tanta coisa na minha cabeça. Vários altos e baixos, provas de fogo, pessoas desdenhando dos meus objetivos e sonhos… Eu tenho fé e nunca parei de acreditar. Eu vou até o fim!!! E pra vocês que estão comigo todo esse tempo, vamos viver esse sonho juntos”, disse o ator.

Fiuk esteve em Roma, na Itália, para participar da première do Velozes e Furiosos 10 e teve as oportunidade de tirar fotos ao lado de famosos que participam do filme, como Charlise Theron, John Cena e a atriz Daniela Melchi.

“Cuidado com o que você sonha porque um dia pode virar realidade ⚡️ qual seu sonho?? #FASTX”, postou em ruas redes Fiuk, que usava um conjunto de terno e calça branca e algumas correntes como adeço.

O filme tem estreia prevista nesta sexta-feira em todo o mundo e além dos famosos clicados com Fiuk conta com outras grandes estrelas, como Jason Momoa, Rita Moreno, Jason Statham, Brie Larson, além do próprio Vin Diesel.

Em outra postagem, o ator e cantor brasileiro explicou como foi parar no tapete vermelho da produção, em Roma: “Fui convidado pela META em parceria com a UNIVERSAL PICTURES pra participar da Première Mundial do “VELOZES E FURIOSOS 10″ no Coliseu em Roma. Vou falar com calma nos próximos dias tudo que aconteceu aqui em Roma. Foi irado!!! Chuta o que mais eu fiz por aqui, vidas?? Uma chance só!”, disse.